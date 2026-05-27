Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương ban hành tháng 4 năm nay, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được điều chỉnh sang từ 17h30 - 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới.

Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9h30 - 11h30 (2 giờ) và từ 17 - 20h (3 giờ) các ngày từ thứ 2 đến thứ Bảy.

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Tuy nhiên, Thông tư 60 năm 2025 hiện hành lại quy định việc áp dụng khung giờ mới chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, khiến việc triển khai thực tế chưa thể áp dụng ngay.

Biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. (Đồ họa: Viết Vinh)

Vì vậy, tại dự thảo mới, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp này để rút ngắn thời gian triển khai. Dự kiến thời gian trình, thông qua Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60 năm 2025 là tháng 6-2026 và có hiệu lực từ ngày ký, tức ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Vì sao phải áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới?

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường hiện nay đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16 năm 2014, tính đến nay đã được áp dụng 12 năm. Kể từ năm 2019, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng nhanh tỉ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể.

Cơ cấu tiêu thụ điện của thành phần phụ tải công nghiệp tăng từ xấp xỉ 30% lên đến hơn 50% tổng điện thương phẩm, tiêu thụ điện của thành phần phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33% đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ phụ tải so với cách đây 12 năm.

Do đó, trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Trước bối cảnh căng thẳng cung ứng điện, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) mới đây cũng đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6-2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm…từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.