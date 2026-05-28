Dự báo thời tiết 28/5: Không khí mát giúp miền Bắc giảm nhiệt, nắng nóng thu hẹp

(VTC News) -

Video: Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 28/5, tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại, nhiệt độ giảm.

Theo đó, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 28/5, nắng nóng "hạ nhiệt" tại miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Từ chiều tối 28/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày 29/5, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn nắng nóng nhưng nhiệt độ giảm, dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở dải đất từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ 28/5 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và tối. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/5/2026

TP Hà Nội chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngày 27/5, có 16 trạm khí tượng ở khắp miền Bắc và miền Trung ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 40°C trở lên, trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Bắc Trung Bộ vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C như trạm Mai Châu (Phú Thọ) 40,3°C; Láng (TP Hà Nội) 40,5°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,2°C; Con Cuông (Nghệ An) 41,2°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5°C... Với mức nhiệt 41,2°C, Con Cuông (Nghệ An) là nơi nắng nóng nhất cả nước trong ngày 27/5.