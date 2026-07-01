Cách làm trà gạo lứt đậu đen giúp trẻ hóa, hỗ trợ giảm cân

Trà gạo lứt được chế biến từ hạt gạo lứt, đặc biệt là gạo lứt nguyên cám hoặc gạo lứt hữu cơ. Loại trà này chứa nhiều thành phần có lợi như chất chống oxy hóa, polyphenol, selen, vitamin nhóm B, chất xơ cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, phốt pho, canxi…, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Lợi ích sức khỏe của trà gạo lứt

Hỗ trợ cân bằng hoạt động tuyến giáp: Trong trà gạo lứt có chứa selen - khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và điều hòa hormone tuyến giáp. Việc bổ sung lượng selen phù hợp giúp duy trì hoạt động ổn định của tuyến giáp và hạn chế nguy cơ thiếu hụt vi chất này.

Hỗ trợ giảm cân: Một số hợp chất chống oxy hóa trong trà gạo lứt có khả năng hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, trà gạo lứt không thêm đường thường có lượng calo thấp, phù hợp với người đang xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất: Hàm lượng chất xơ cùng các khoáng chất trong gạo lứt có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn và góp phần duy trì sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: So với gạo trắng, gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp hơn và chứa nhiều chất xơ hơn. Vì vậy, trà gạo lứt có thể góp phần giúp duy trì mức đường huyết ổn định khi kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học.

Trà gạo lứt đậu đen là thức uống thơm ngon, dễ làm tại nhà, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Trà gạo lứt là nguồn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đồng thời, các dưỡng chất trong trà còn góp phần hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh và tươi sáng.

Cách làm trà gạo lứt đậu đen

Đậu đen là loại hạt giàu dưỡng chất, có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, cung cấp khoáng chất và góp phần kiểm soát cân nặng khi sử dụng hợp lý. Sự kết hợp giữa gạo lứt và đậu đen tạo nên thức uống thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm trà gạo lứt đậu đen tại nhà.

Nguyên liệu: 100gr đậu đen, 100gr gạo lứt và 1 lít nước lọc.

Cách thực hiện: Gạo lứt và đậu đen rửa sạch, loại bỏ hạt lép rồi để ráo. Rang riêng từng loại đến khi dậy mùi thơm, sau đó cho vào nồi cùng 1 lít nước và đun sôi khoảng 15 phút hoặc hãm với nước sôi trong bình giữ nhiệt khoảng 1 giờ.

Cuối cùng, bạn lọc lấy phần nước trà để uống trong ngày, phần bã có thể tận dụng hãm thêm hoặc nấu cháo.