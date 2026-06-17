Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Kỹ thuật ở Hà Nội xét học bạ năm 2026:
|Trường
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|Đại học Công nghiệp Hà Nội
Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 và thỏa mãn mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.
|Đại học Xây dựng Hà Nội
Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước phải thực hiện qua 2 bước:
+ Bước 1: Đăng ký và nhập dữ liệu học tập cấp THPT trên Hệ thống của trường từ ngày 20/5 đến 24h ngày 20/6/2026.
+ Bước 2: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026.
|Đại học Giao thông Vận Tải
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (xét tuyển kết hợp):
- Xét tuyển kết hợp chỉ áp dụng với các thí sinh có điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt điều kiện.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (đủ 3 năm học THPT) trong đó điểm môn Toán nhân hệ số 2 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) và điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có). Trong đó, điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5.5 điểm.
+ Tổng điểm xét tuyển (theo thang 30) (áp dụng cho các ngành, trừ ngành Ngôn ngữ Anh) = (Điểm học bạ môn Toán x 2 + điểm học bạ hai môn còn lại trong tổ hợp)x3/4 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).
+ Tổng điểm xét tuyển (theo thang 30) (áp dụng với ngành Ngôn ngữ Anh) = (Điểm học bạ môn Toán + điểm học bạ hai môn còn lại trong tổ hợp) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).
|Đại học Điện lực
|Xét học bạ THPT với các tổ hợp: A00, A01, D01, D07
|Đại học Mỏ - Địa chất
Phương thức 5: Xét kết quả học tập bậc THPT
- Điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tối thiểu 3 môn học theo thang điểm 30 từ 18 điểm trở lên và Hạnh kiểm đạt lại Khá trở lên.
- Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30
|Đại học Thủy lợi
Phương thức 2: Xét kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên
- Thí sinh có kết quả học tập đủ 3 năm THPT, với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 15.00 điểm trở lên.
- Đối với thí sinh được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi 3 năm THPT, Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương còn hạn tính đến ngày xét, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, thí sinh là học sinh trường chuyên được cộng điểm ưu tiên.
|Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Phương thức 2: Xét dựa trên năng lực học tập và kết hợp phỏng vấn.
2.2. Xét kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn.
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2026
- Thí sinh có điểm TBC của 03 trong 06 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, tiếng Anh của năm học lớp 11 và 12 phù hợp với một trong các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình đào tạo đạt từ 8,30/10 trở lên.
- Kết quả học tập năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.
Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.
Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.
Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.
Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.
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