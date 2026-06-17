Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật ở Hà Nội xét học bạ năm 2026

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước phải thực hiện qua 2 bước:

+ Bước 1: Đăng ký và nhập dữ liệu học tập cấp THPT trên Hệ thống của trường từ ngày 20/5 đến 24h ngày 20/6/2026.

+ Bước 2: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026.