51 trường đại học đồng loạt bỏ hoặc giảm xét học bạ

09/01/2026 07:33:40 +07:00
09/01/2026 07:33:40 +07:00
(VTC News) -

51 trường đại học thực hiện giảm hoặc thu hẹp xét tuyển học bạ vì cho rằng điểm học bạ không còn phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của thí sinh.

Năm 2026, mùa tuyển sinh đại học tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong phương thức tuyển sinh khi hàng loạt trường siết chặt hoặc dừng hoàn toàn việc xét tuyển dựa trên học bạ THPT. Đây từng là phương thức từng được nhiều thí sinh lựa chọn khi nộp hồ sơ ứng tuyển đại học trong vài năm gần đây.

Theo thống kê mới nhất, ít nhất 51 đại học công bố dừng xét học bạ hoàn toàn, nhiều trường khác siết chặt việc xét tuyển học bạ, hoặc chỉ dùng như một yếu tố phụ trong xét tuyển tổng hợp – xu hướng này nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch và công bằng trong tuyển sinh đại học.

Mùa tuyển sinh 2026, 51 trường đại học đồng loạt bỏ hoặc giảm xét học bạ. (Ảnh minh họa)

Danh sách 51 trường đại học bỏ hoàn toàn hoặc giảm xét học bạ mùa tuyển sinh 2026:

STTTrường đại học Tình trạng xét học bạ
1Học viện An ninh Nhân dânKhông xét học bạ
2Học viện Cảnh sát Nhân dânKhông xét học bạ
3Học viện Chính trị Công an Nhân dânKhông xét học bạ
4Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháyKhông xét học bạ
5Trường Đại học An ninh Nhân dânKhông xét học bạ
6Trường Đại học Cảnh sát Nhân dânKhông xét học bạ
7Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cầnKhông xét học bạ
8Học viện Quốc tếKhông xét học bạ
9Học viện Quốc phòngKhông xét học bạ
10Học viện Chính trị Quân sựKhông xét học bạ
11Học viện Lục quânKhông xét học bạ
12Học viện Kỹ thuật Quân sựKhông xét học bạ
13Học viện Hải quânKhông xét học bạ
14Học viện Phòng không – Không quânKhông xét học bạ
15Học viện Hậu cầnKhông xét học bạ
16Học viện Quân yKhông xét học bạ
17Học viện Biên phòngKhông xét học bạ
18Học viện Khoa học Quân sựKhông xét học bạ
19Học viện Kỹ thuật Mật mãKhông xét học bạ
20Trường Sĩ quan Lục quân 1 Không xét học bạ
21Trường Sĩ quan Lục quân 2 Không xét học bạ
22Trường Sĩ quan Chính trịKhông xét học bạ
23Trường Sĩ quan Không quânKhông xét học bạ
24Trường Sĩ quan Tăng Thiết giápKhông xét học bạ
25Trường Sĩ quan Thông tin Không xét học bạ
26Trường Sĩ quan Pháo binhKhông xét học bạ
27Trường Sĩ quan Công binhKhông xét học bạ
28Trường Sĩ quan Phòng hóaKhông xét học bạ
29Đại học Bách khoa Hà NộiKhông xét học bạ
30Đại học Kinh tế Quốc dânKhông xét học bạ
31Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKhông xét học bạ
32Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà NộiKhông xét học bạ
33Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà NộiKhông xét học bạ
34Đại học Sư phạm TP.HCMXét H-SCA (kết hợp học bạ/điểm năng khiếu)
35Đại học Nha TrangĐiểm học bạ chỉ được trường dùng để sơ tuyển đầu vào thay vì xét tuyển như trước
36Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà NộiKhông xét học bạ
37Đại học Công nghiệp TP.HCMDự kiến điểm học bạ chỉ là một trong các yếu tố để xét tuyển tổng hợp
38Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà NộiĐiểm học bạ chỉ là điều kiện để xét tuyển phỏng vấn và đánh giá năng lực
39Đại học Y khoa Phạm Ngọc ThạchKhông xét học bạ
40Đại học Sư phạm – Đại học Thái NguyênKhông xét học bạ
41Học viện Báo chí và Tuyên truyềnChỉ xét học bạ kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc SAT
42Đại học Bách khoa TP.HCMKhông xét học bạ
43Đại học Sư phạm Hà Nội 2Tuỳ ngành
44Đại học Y Hà NộiKhông xét học bạ
45Đại học Y khoa Phạm Ngọc ThạchKhông xét học bạ
46Đại học Ngân hàng TP.HCMKhông xét học bạ
47Đại học Quốc gia TP.HCMKhông xét học bạ
48Đại học Nam Cần ThơKhông xét học bạ
49Đại học Tài chính - Marketing TP.HCMKhông xét học bạ
50Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCMXét kèm V-ACT (Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức)
51Đại học Tây Đô (Cần Thơ)Xét kèm V-SAT (kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức) và V-ACT

Từng được kỳ vọng là giải pháp “hạ nhiệt” áp lực thi cử, mang lại nhiều cơ hội và sự tiện lợi cho cả thí sinh lẫn các trường đại học, xét tuyển bằng học bạ đã trở thành phương thức phổ biến trong những năm gần đây, thậm chí trở thành nguồn tuyển sinh chủ lực của nhiều cơ sở đào tạo trong năm 2025. Tuy nhiên, thực trạng điểm số học bạ ngày càng “sáng và đẹp” một cách đáng ngờ trở nên phổ biến.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học diễn ra hồi tháng 9/2025, Bộ GD&ĐT thực hiện gửi phiếu khảo sát tới 500 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước để lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển bằng học bạ với 2 phương án: Tiếp tục duy trì hoặc bỏ?

Năm 2025, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển với 17 phương thức khác nhau. Trong đó, 42,4% thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ; 39,1% sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; 18,5% còn lại thuộc các phương thức khác.

Nhiều trường đại học cho biết lý do bỏ xét học bạ bởi điểm học bạ giữa các trường THPT có sự chênh lệch đáng kể, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chính xác năng lực thí sinh. Sử dụng học bạ làm tiêu chí xét tuyển có thể gây ra sự thiếu công bằng giữa các thí sinh.

Mặt khác, các trường muốn giảm thiểu gian lận và làm đẹp điểm số. Nhiều trường đại học cho rằng việc sử dụng học bạ trong xét tuyển có thể dẫn đến tình trạng gian lận hoặc "chạy điểm" học bạ, ảnh hưởng đến tính minh bạch và chất lượng trong tuyển sinh.

