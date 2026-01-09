(VTC News) -

Năm 2026, mùa tuyển sinh đại học tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong phương thức tuyển sinh khi hàng loạt trường siết chặt hoặc dừng hoàn toàn việc xét tuyển dựa trên học bạ THPT. Đây từng là phương thức từng được nhiều thí sinh lựa chọn khi nộp hồ sơ ứng tuyển đại học trong vài năm gần đây.

Theo thống kê mới nhất, ít nhất 51 đại học công bố dừng xét học bạ hoàn toàn, nhiều trường khác siết chặt việc xét tuyển học bạ, hoặc chỉ dùng như một yếu tố phụ trong xét tuyển tổng hợp – xu hướng này nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch và công bằng trong tuyển sinh đại học.

Mùa tuyển sinh 2026, 51 trường đại học đồng loạt bỏ hoặc giảm xét học bạ. (Ảnh minh họa)

Danh sách 51 trường đại học bỏ hoàn toàn hoặc giảm xét học bạ mùa tuyển sinh 2026:

STT Trường đại học Tình trạng xét học bạ 1 Học viện An ninh Nhân dân Không xét học bạ 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân Không xét học bạ 3 Học viện Chính trị Công an Nhân dân Không xét học bạ 4 Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy Không xét học bạ 5 Trường Đại học An ninh Nhân dân Không xét học bạ 6 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Không xét học bạ 7 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Không xét học bạ 8 Học viện Quốc tế Không xét học bạ 9 Học viện Quốc phòng Không xét học bạ

10 Học viện Chính trị Quân sự Không xét học bạ 11 Học viện Lục quân Không xét học bạ 12 Học viện Kỹ thuật Quân sự Không xét học bạ 13 Học viện Hải quân Không xét học bạ 14 Học viện Phòng không – Không quân Không xét học bạ 15 Học viện Hậu cần Không xét học bạ 16 Học viện Quân y Không xét học bạ 17 Học viện Biên phòng Không xét học bạ 18 Học viện Khoa học Quân sự Không xét học bạ 19 Học viện Kỹ thuật Mật mã Không xét học bạ

20 Trường Sĩ quan Lục quân 1 Không xét học bạ 21 Trường Sĩ quan Lục quân 2 Không xét học bạ 22 Trường Sĩ quan Chính trị Không xét học bạ 23 Trường Sĩ quan Không quân Không xét học bạ 24 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Không xét học bạ 25 Trường Sĩ quan Thông tin Không xét học bạ 26 Trường Sĩ quan Pháo binh Không xét học bạ 27 Trường Sĩ quan Công binh Không xét học bạ 28 Trường Sĩ quan Phòng hóa Không xét học bạ 29 Đại học Bách khoa Hà Nội Không xét học bạ

30 Đại học Kinh tế Quốc dân Không xét học bạ 31 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Không xét học bạ 32 Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội Không xét học bạ 33 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội Không xét học bạ 34 Đại học Sư phạm TP.HCM Xét H-SCA (kết hợp học bạ/điểm năng khiếu) 35 Đại học Nha Trang Điểm học bạ chỉ được trường dùng để sơ tuyển đầu vào thay vì xét tuyển như trước 36 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội Không xét học bạ 37 Đại học Công nghiệp TP.HCM Dự kiến điểm học bạ chỉ là một trong các yếu tố để xét tuyển tổng hợp 38 Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội Điểm học bạ chỉ là điều kiện để xét tuyển phỏng vấn và đánh giá năng lực 39 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không xét học bạ

40 Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Không xét học bạ 41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chỉ xét học bạ kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc SAT 42 Đại học Bách khoa TP.HCM Không xét học bạ 43 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tuỳ ngành 44 Đại học Y Hà Nội Không xét học bạ 45 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không xét học bạ 46 Đại học Ngân hàng TP.HCM Không xét học bạ 47 Đại học Quốc gia TP.HCM Không xét học bạ 48 Đại học Nam Cần Thơ Không xét học bạ 49 Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM Không xét học bạ

50 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM Xét kèm V-ACT (Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức)

51 Đại học Tây Đô (Cần Thơ) Xét kèm V-SAT (kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức) và V-ACT

Từng được kỳ vọng là giải pháp “hạ nhiệt” áp lực thi cử, mang lại nhiều cơ hội và sự tiện lợi cho cả thí sinh lẫn các trường đại học, xét tuyển bằng học bạ đã trở thành phương thức phổ biến trong những năm gần đây, thậm chí trở thành nguồn tuyển sinh chủ lực của nhiều cơ sở đào tạo trong năm 2025. Tuy nhiên, thực trạng điểm số học bạ ngày càng “sáng và đẹp” một cách đáng ngờ trở nên phổ biến.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học diễn ra hồi tháng 9/2025, Bộ GD&ĐT thực hiện gửi phiếu khảo sát tới 500 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước để lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển bằng học bạ với 2 phương án: Tiếp tục duy trì hoặc bỏ?

Năm 2025, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển với 17 phương thức khác nhau. Trong đó, 42,4% thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ; 39,1% sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; 18,5% còn lại thuộc các phương thức khác.

Nhiều trường đại học cho biết lý do bỏ xét học bạ bởi điểm học bạ giữa các trường THPT có sự chênh lệch đáng kể, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chính xác năng lực thí sinh. Sử dụng học bạ làm tiêu chí xét tuyển có thể gây ra sự thiếu công bằng giữa các thí sinh.

Mặt khác, các trường muốn giảm thiểu gian lận và làm đẹp điểm số. Nhiều trường đại học cho rằng việc sử dụng học bạ trong xét tuyển có thể dẫn đến tình trạng gian lận hoặc "chạy điểm" học bạ, ảnh hưởng đến tính minh bạch và chất lượng trong tuyển sinh.