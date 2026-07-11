Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV

(VTC News) -

Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới cột mốc 30 năm Ngân hàng MB có mặt tại khu vực phía Nam.

Sức hút của Thành phố mang tên Bác

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đang khẳng định tầm vóc của một trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất khu vực. Chính sách khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thông thoáng từ phía Thành phố đã giúp các định chế tài chính, các doanh nghiệp lớn yên tâm cam kết gắn bó lâu dài.

Trong dòng chảy đó, quyết định đặt trụ sở tại tòa nhà trong khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - TP.HCM (VIFC-HCMC) là bước đi mang tính chiến lược, đưa MBV trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại trung tâm này.

Ngân hàng MBV khai trương trụ sở mới tại tòa nhà của VIFC – HCMC.

Sự lựa chọn này phản ánh rõ nét tinh thần của một ngân hàng trẻ: luôn khát khao đổi mới và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội ở những không gian phát triển mới.

Vị thế mở đường không chỉ giúp MBV có cơ hội tiếp cận sớm các chuẩn mực vận hành quốc tế, nâng cấp nhanh chóng năng lực phục vụ để sẵn sàng kết nối với cộng đồng, mà còn là bước chuẩn bị toàn diện để ngân hàng chủ động đón đầu dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ vào Việt Nam.

Hợp tác chiến lược từ mô hình cộng hưởng ba bên

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC - MB - MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung.

Theo đó, VIFC-HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Ở vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Tập đoàn MB hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

Trong khuôn khổ hợp tác, MB cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM.

Và để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn mẹ MB, Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC.

Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa 3 bên.

Trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC không chỉ mang lại không gian làm việc hiện đại hơn, mà còn là lời cam kết của MBV trong việc không ngừng sáng tạo để mang đến những trải nghiệm tài chính thuận tiện nhất cho khách hàng.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn của VIFC, điểm tựa vững chắc từ MB Group và năng lực hành động nhạy bén của MBV hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.