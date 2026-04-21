Bộ trưởng Tài chính: Cần tháo gỡ 3,3 triệu tỷ đồng và 200.000 ha đất tồn đọng

Sáng 21/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 và tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết về đầu tư công, Chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc trong tuần này nhằm thúc đẩy giải ngân đúng tiến độ năm 2026.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội trường.

Cùng với đó là tập trung giải quyết các dự án tồn đọng. Đây là một điểm nghẽn, nhưng cũng chính là nguồn lực và động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

"Theo thống kê, hiện đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so với tổng đầu tư công năm 2026 khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, phần tồn đọng này đang gấp ba lần", Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn số liệu.

Ông Tuấn cho rằng, đây vừa là điểm nghẽn, vừa là nguồn lực lớn, nếu được tháo gỡ sẽ tạo động lực tăng trưởng rất quan trọng. Bộ trưởng Tài chính đề nghị Quốc hội tiếp tục ủng hộ, giám sát để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng theo các nghị quyết liên quan.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số vô cùng thách thức

Tại hội trường, ông Tuấn cũng tập trung nêu những giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Đây là mục tiêu vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu chúng ta đã chọn và nhận được sự đồng thuận rất cao. Chính phủ đã chỉ ra được mục tiêu phấn đấu với 59 chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực và 11 nhóm giải pháp trong giai đoạn tới, đặc biệt là 92 nhiệm vụ rất cụ thể cho năm 2026", Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay trong quý I, nền kinh tế đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng đạt 7,9%, xuất khẩu tăng trên 19%, giải ngân đầu tư công tăng 1,2% so với cùng kỳ và số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 31,7%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cảnh báo: "Từ quý II trở đi, chúng ta sẽ thấm rõ tác động của xung đột Trung Đông”. Theo đánh giá của các chuyên gia, cứ giá dầu thô tăng 10% sẽ làm giảm tăng trưởng 0,4% và làm lạm phát tăng 0,5%. Giá dầu tăng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí năng lượng mà còn kéo theo giá các sản phẩm hóa dầu, đầu vào sản xuất như phân bón, vật tư...

Dẫn ví dụ cụ thể từ thông tin của Viettel, Bộ trưởng cho biết hiện giá một sợi cáp quang đã tăng gấp 6 lần so với cùng thời điểm. Theo ông, để năm 2026 đạt mức tăng trưởng trên 10%, với quý I chỉ đạt 7 - 8%, các quý còn lại chúng ta phải tăng trưởng từ 10 - 11%. Trước yêu cầu này, Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới.

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa giữ ổn định vĩ mô.

Chính sách thuế cũng sẽ được hoàn thiện theo hướng “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - hiện chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn 50% GDP.