Bộ GD&ĐT đề xuất xếp lương nhân sự hỗ trợ đại học theo vị trí việc làm

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học, cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2025, hướng tới xây dựng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là thay đổi cách thức bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Thay vì áp dụng các quy định riêng lẻ cho từng chức danh, dự thảo quy định khung pháp lý chung về tiêu chuẩn đạo đức, trình độ và chế độ làm việc cho toàn bộ nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Điều này bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt về quy định pháp lý.

Dự thảo thông tư cũng chuyển đổi từ quản lý chức danh sang vị trí việc làm. Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương sẽ được thực hiện căn cứ theo vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của cơ sở giáo dục, thay vì chỉ dựa trên bằng cấp hay thâm niên thuần túy.

Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT đề xuất chuyển sang xếp lương theo vị trí việc làm thay vì chủ yếu dựa vào bằng cấp, thâm niên. (Ảnh: Moet)

Đối với những viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh trợ giảng hoặc nghiên cứu viên theo quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục đại học sẽ rà soát, sắp xếp lại theo vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Bên cạnh nội dung về bổ nhiệm và xếp lương, dự thảo lần đầu tiên đưa năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với toàn bộ nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Quy định này áp dụng cho ba nhóm nhân sự gồm trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục đại học.

Theo dự thảo, trợ giảng và nhân sự hỗ trợ giảng dạy (trong trường hợp chưa có quy định chuyên ngành) phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm. Đối với nghiên cứu viên, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực sư phạm và hỗ trợ giảng dạy.

Về chế độ làm việc, dự thảo quy định nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc 44 tuần trong một năm học, tương đương 1.760 giờ hành chính sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. Nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học thực hiện chế độ làm việc 40 giờ mỗi tuần, nhưng thời gian làm việc được bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, có thể làm việc vào cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Dự thảo cũng giao người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định việc phân bổ thời gian làm việc cụ thể đối với từng nhóm nhân sự, căn cứ vào đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện. Theo Bộ GD&ĐT, việc phân cấp này nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy quyền tự chủ của các trường trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

Bộ GD&ĐT cho biết, nếu được ban hành, Thông tư sẽ góp phần nâng cao vị thế nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học, tạo điều kiện phát triển kỹ năng, bảo đảm quyền lợi tài chính, phân định rõ nhiệm vụ, hạn chế chồng chéo trong công việc và tạo cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng khách quan, minh bạch.