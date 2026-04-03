Bí quyết tập luyện giúp Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh 60 tuổi vẫn trẻ trung

Lý Nhược Đồng (tên khai sinh Lý Huệ Nhàn), sinh năm 1966 tại Hương Cảng, xuất thân trong gia đình đông con và không có định hướng trở thành diễn viên hay ngôi sao giải trí từ sớm.

Sau khi gián đoạn việc học, năm 1986 cô làm tiếp viên hàng không. Nhờ ngoại hình nổi bật, Lý Nhược Đồng được phát hiện và bước vào làng giải trí qua quảng cáo, rồi dần chuyển sang điện ảnh.

Từ năm 1990, Lý Nhược Đồng bắt đầu đóng phim và nhanh chóng có bước tiến trong sự nghiệp. Vai diễn trong “Yêu Thú Đô Thị” (1992) giúp cô được chú ý hơn. Đỉnh cao sự nghiệp đến với Lý Nhược Đồng vào năm 1995 khi cô vào vai Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”. Vai Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng được xem là kinh điển và đẹp nhất, giúp cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả và trở thành hình tượng khó vượt qua.

Không dừng lại ở một vai diễn, năm 1996 cô tiếp tục khẳng định năng lực khi đảm nhận nhiều vai trong “Thiên Long Bát Bộ”. “Lý Nhược Đồng khi đó thực sự không thể gói gọn trong ba chữ "vận khí tốt". Cô có ngoại hình, có duyên ống kính . Đặt vào giới giải trí Hương Cảng lúc bấy giờ, quân bài trong tay cô đã được coi là cực kỳ đẹp. Chính vì thế, khi sau này nhìn lại, mọi người mới thấy vô cùng tiếc nuối cho Lý Nhược Đồng”, tờ 163 nhận xét.

Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao cô lại tự mình dần dịch chuyển trọng tâm đi nơi khác. Lý Nhược Đồng từng có mối tình kéo dài khoảng 10 năm với thương gia Quách Ứng Tuyền. Mối quan hệ này ảnh hưởng cực lớn đến cô, cô từng vì đó mà điều chỉnh nhịp sống, thậm chí có lúc rời xa làng giải trí. Mối tình này cuối cùng kết thúc vào năm 2008.

Khi Quách Ứng Tuyền vướng vào nợ nần sau cuộc khủng hoảng tài chính, Lý Nhược Đồng đã ở bên cạnh cùng ông vượt qua khó khăn. Cô dốc sức làm việc, đổ dồn thời gian và tâm trí vào mối quan hệ này, nhưng kết quả cuối cùng nhận được lại là lời chia tay.

Khoảng năm 2008, Lý Nhược Đồng trải qua việc chia tay người bạn trai 10 năm, sau đó cha cô lại qua đời vì đột quỵ. Dưới những cú sốc liên tiếp, khoảng năm 2009, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, và giai đoạn khó khăn này kéo dài rất nhiều năm.

Trong một cuộc phỏng vấn công khai năm 2024, Lý Nhược Đồng đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng mình từng bị trầm cảm bủa vây khoảng 7 năm, cho đến tận những năm gần đây mới thực sự "chia tay trong hòa bình" với trạng thái đó.

Hành trình vượt trầm cảm và bí quyết trẻ mãi không già

Tờ 163 viết: “Thế giới bên ngoài luôn thích tóm tắt câu chuyện của Lý Nhược Đồng thành "khổ lụy vì tình", nhưng điều thực sự trói buộc cô đâu chỉ đơn giản là sự tan vỡ của tình yêu. Đó thực chất là khi một người đã giao trọng tâm cuộc sống cho người khác quá lâu, đột nhiên đến cái gốc rễ cũng bị lung lay. Tình cảm mất đi, cha cũng qua đời, nhịp độ sự nghiệp đứt đoạn, cảm xúc đổ sụp xuống như một vụ sạt lở. Cảm giác mất trọng lực này không phải là điều mà một câu "nghĩ thoáng ra" của người ngoài có thể khỏa lấp được”.

Thứ kéo Lý Nhược Đồng dậy không phải là một tình yêu mới, cũng không phải những lời khuyên cổ vũ, mà là những thiết bị lạnh lẽo trong phòng gym. Thực tế, Lý Nhược Đồng đã bắt đầu tập thể hình bài bản từ năm 34 tuổi, nhưng ban đầu chỉ là quản lý vóc dáng thông thường.

Theo trang 163, mỗi tuần cô luyện tập ít nhất 5 ngày, kết hợp giữa cardio và tập tạ, sáng sớm leo cầu thang khi bụng rỗng, thực hiện các động tác squat, gập bụng nhiều lần.

Lý Nhược Đồng gây chú ý khi tham gia phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ trên Netflix, vào vai phản diện Bách Lý Thị. Sau khi vai diễn kết thúc, cô đăng video thực hiện 600 lần gập bụng như một cách “trừng phạt” nhân vật, đồng thời cho thấy kỷ luật tập luyện đáng kinh ngạc.

Theo tờ Elle, Lý Nhược Đồng còn tập Yoga. Cô chia sẻ rằng những tư thế Yoga trông có vẻ tĩnh lặng, mềm mại thực chất đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cực tốt và tiêu tốn rất nhiều sức mạnh cơ lõi. Bên cạnh đó, cô áp dụng chế độ ăn “chống viêm” khoa học với thực phẩm lành mạnh, ít dầu mỡ, kết hợp bữa phụ hợp lý.

“Lý Nhược Đồng nhiều lần nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn rằng việc tập luyện là cách quan trọng giúp cô từng chút một thoát khỏi vực thẳm. Tập luyện đối với cô không chỉ là giữ gìn ngoại hình, mà giống như tìm lại cảm giác kiểm soát đối với cơ thể mình”, trang 163 viết.

Theo trang 163, chính việc kiên trì tập luyện này đã giúp Lý Nhược Đồng có nhan sắc trẻ trung, được mọi người ca ngợi là "trẻ mãi không già". Hiện tại Lý Nhược Đồng đã 60 tuổi nhưng vẫn gây ấn tượng với cơ thể săn chắc và khuôn mặt tươi trẻ.

Lý Nhược Đồng từng chia sẻ: “Việc tập luyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, và cả đời này tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó”.

Năm 2013, dưới lời mời của Tăng Chí Vĩ, cô tham gia bộ phim Nữ Nhân Câu Lạc Bộ (M Club), coi như quay lại màn ảnh. Bước đi này trong mắt nhiều người giống như việc Lý Nhược Đồng quay lại với sự nghiệp diễn xuất, nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc phải là cú chuyển mình trong hai năm trở lại đây.

Ngày 16/08/2024, cũng chính là ngày sinh nhật tuổi 58, bộ phim ngắn đặc sắc trên Douyin mang tên Ngọ Hậu Mai Khôi do cô đóng chính đã lên sóng. Cô không chỉ là diễn viên chính mà còn là giám chế của tác phẩm này. Đề tài kể về những người phụ nữ trung niên tìm lại vị thế của mình giữa gia đình và công sở.

Bước đi này thực sự rất then chốt, vì nó chứng minh Lý Nhược Đồng không đứng đó đợi người khác ban cho cơ hội, mà đang chủ động thay đổi đường đua. Sau này, sức ảnh hưởng của bộ phim ngắn này đã vượt xa dự liệu của nhiều người. Ngọ Hậu Mai Khôi sau khi phát sóng trên nền tảng video ngắn đã nhận được phản hồi rất tốt. Đến năm 2025, phim còn lên sóng khung giờ vàng của Đài truyền hình vệ thị Đông Phương. Ngày đầu tiên lên sóng, tỷ suất người xem đứng thứ ba, biểu hiện vô cùng rực rỡ.

Có người hỏi Lý Nhược Đồng đóng phim ngắn có phải là tự hạ thấp giá trị bản thân không, cô trả lời rất thực tế rằng: “Cốt lõi của diễn viên là diễn tốt vai diễn, bất kể phim dài hay ngắn, chỉ có tác phẩm tốt mới được khán giả công nhận”.

Hiện tại Lý Nhược Đồng không kết hôn, không sinh con, nhưng cô sống không hề cô đơn. Cô có sự nghiệp yêu thích, có gia đình yêu thương với cháu gái Quân Quân, có cơ thể khỏe mạnh và trí óc tỉnh táo.

“Lý Nhược Đồng không cần dựa vào bất kỳ ai để chứng minh giá trị của mình, cũng không cần theo tiêu chuẩn của người khác để định nghĩa hạnh phúc. Lý Nhược Đồng ở tuổi 60 thực sự đã thắng lớn. Nhưng cái cô thắng không phải là thời gian, mà là chính bản thân mình”, trang 163 viết.