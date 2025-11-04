Bất ngờ với kết cấu công trình hồ chứa nước bị vỡ khiến 1 người chết ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 4/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, Lâm Đồng cho biết, lực lượng Công an xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ.

Theo ông Phạm Thành Bắc, hạng mục bờ hồ bị vỡ được chủ trang trại xây dựng theo hình thức bờ đắp đất, đá, không có kè bê tông.

Hạng mục bờ hồ bị vỡ được chủ trang trại xây dựng theo hình thức bờ đắp đất, đá, không có kè bê tông.

Liên quan vụ việc, UBND xã Tuy Phong đã yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú dừng việc trữ nước trong các ao, hồ của công ty. Đồng thời rà soát tất cả hồ chứa, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn công trình.

Xã Tuy Phong cũng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú nêu rõ số lượng ao, hồ, diện tích công trình mà công ty đã thực hiện.

Theo UBND xã Tuy Phong, hồ chứa nước bị bể là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3.

Đất đá đổ xuống núi.

Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất. UBND xã Tuy Phong cho biết, sự cố vỡ hồ chứa nước bắt đầu xuất hiện từ 18h30 ngày 1/11 khi lượng nước từ thượng nguồn các suối Tăng Lai, Hố Táo dồn về khu vực dự án trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Đến khoảng 20h cùng ngày, nước xé tan bờ hồ, cuồn cuộn đổ xuống núi, dồn về hạ du quét qua khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Vụ việc khiến bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Sự cố khiến hàng trăm nghìn m³ nước từ trên núi đổ xuống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ có diện tích 18,4ha (chiều dài đoạn vỡ 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (chiều dài đoạn vỡ 37m).

Sự cố khiến hàng trăm nghìn m³ nước từ trên núi đổ xuống, gây ngập sâu vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú (xã Tuy Phong).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018, với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước trong hồ sơ.