Người dân Lâm Đồng giúp nhau dựng lại từng mái nhà sau sự cố vỡ hồ chứa nước

Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi của Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, nhà cửa, đồ đạc, tài sản... của người dân dưới chân núi bị dòng nước dữ cuốn trôi và vùi lấp. Bà con tại đây đã hỗ trợ, giúp nhau từng bao gạo, gói mì để cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn.