Người dân Lâm Đồng giúp nhau dựng lại từng mái nhà sau sự cố vỡ hồ chứa nước

Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi của Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, nhà cửa, đồ đạc, tài sản... của người dân dưới chân núi bị dòng nước dữ cuốn trôi và vùi lấp. Bà con tại đây đã hỗ trợ, giúp nhau từng bao gạo, gói mì để cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn.
Theo người dân, từ 2 ngày nay, hàng xóm giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, bùn đất để sớm ổn định lại cuộc sống.
Những đoàn xe cứu trợ liên tục tìm về xã Tuy Phong kèm theo những lời động viên ấm áp khiến nhiều người cảm thấy được quan tâm, sẻ chia trong hoạn nạn.
Sau khi vỡ hồ chứa nước, làng mạc, vườn tược của người dân... bị tàn phá nặng nề. Nhiều người có nhà nhưng không thể ở, phải đến nhà người thân nương nhờ. Khắp nơi toàn bùn đất.
Những ngày qua, hệ thống điện lưới ở đây cũng bị hư hỏng. Nhân viên điện lực Lâm Đồng hối hả khắc phục để có điện cung cấp trở lại cho bà con sinh hoạt.
Sau khi được hàng xóm nối lại đường nước, người dân bắt đầu quét dọn bùn đất. Người phụ nữ này cho biết những ngày qua, nhà cửa như vũng sình lầy.
Mọi người tập trung hỗ trợ một gia đình khắc phục sự cố điện nước để rửa dọn nhà cửa.
Các nhà hảo tâm mang quần áo, thực phẩm giúp đỡ người dân bị thiệt hại.
Một phụ nữ lớn tuổi xúc động khi được tặng quần áo, thực phẩm kịp thời.
Cùng nhau dọn dẹp vườn tược, nhà cửa.
Chị Ma Na Thị Lựu cười tươi khi được tặng bộ quần áo vừa vặn với mình. Chị cho biết những ngày qua, quần áo của cả gia đình bị bùn đất cuốn trôi.
Những người đàn ông trong thôn 1, 2, 3 cùng nhau đi dọn dẹp đất đá, cây ngã đổ. Họ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa.
Trong căn nhà trống trơn, những người dân động viên nhau gắng vượt qua cơn hoạn nạn.
Bà con vui vẻ tập trung chia nhau từng tấm áo, gói mì sau khi các nhà hảo tâm tìm đến với mọi người sau vụ vỡ hồ chứa nước.
Người đàn ông cho chú dê con uống nước sau khi tìm được dưới đống đất cát. Ông cho biết, trong cả trăm con dê con, đây là chú dê con duy nhất còn sống của ông.
