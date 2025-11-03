Cận cảnh hồ chứa nước bị vỡ khiến 1 người chết ở Lâm Đồng

Hồ chứa nước bị vỡ nằm trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong ( Lâm Đồng ) có độ cao gần 400m so với mực nước biển. Dung tích công trình khoảng 900.000m³. Trong ảnh, khu vực bờ đập bị bể khiến nước đổ xuống phía dưới.

Hồ nước này nằm trên ngọn núi cao, cheo leo và rất khó tiếp cận.

Khu vực Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú thực hiện trang trại nông nghiệp, xây dựng hồ chứa nước có độ cao lớn so với khu dân cư bên dưới, có nhiều hồ chứa nước, trong đó có hồ chứa nước có diện tích rất lớn được ngăn dòng giữ nước bằng một đập đất khổng lồ.

Khu vực lòng hồ nước bị vỡ rộng nhiều héc-ta chỉ còn lại đất đá, cây rừng chết sau khi nước đổ xuống hạ nguồn.

Nước từ trên đỉnh núi kéo theo đất đá tràn xuống chân núi tạo thành một dòng chảy rất lớn.

Bên dưới núi, làng mạc, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Do nước chảy từ độ cao quá lớn nên tạo dòng xoáy rất mạnh khiến cả một khu đất trước đây của người dân nay còn toàn đá tảng.

Dòng nước dữ cuốn trôi nhiều cây cối, phá tan nhà cửa của người dân.

Theo người dân xã Tuy Phong, trước khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước, đây là vùng cây trái xanh tốt, giờ thì chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Ngôi nhà của anh Bùi Thanh Bình (21 tuổi) bị nước phá tan hoang.

Người đàn ông này cho biết gia đình ông vô cùng mệt mỏi vì mất điện, không có nước dùng suốt những ngày qua.

Nhà cửa bị cuốn trôi khiến người dân nơi đây sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Anh Trần Dương Minh Sơn cho biết: "Khu vườn là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi bị dòng nước xóa sổ. Cây trồng, vật nuôi nằm sâu dưới lớp đá tảng, thiệt hại nặng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, có phương án hỗ trợ cho người dân".

Đôi mắt thẫn thờ của người đàn ông sau vụ vỡ hồ chứa nước. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tài sản tích góp của gia đình ông đã tan biến.

Hình ảnh này sẽ còn ám ảnh người dân ở đây rất lâu.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 1/11 tại xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong (do ông Trần Quang Tính làm giám đốc).

Sự cố khiến ông Bùi Văn Khánh (SN 1973, trú tại thôn Tuy Tịnh 1) và cháu L.N.B.T (SN 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong) bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã cứu được ông Khánh, còn thi thể cháu T. được tìm thấy vào khoảng 5h30 sáng 2/11 cách nơi bị lũ cuốn tầm 200 m. Tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua rà soát dự án VAC Trang Trại Việt sơ bộ, trên đỉnh dự án này có khoảng 20 ha mặt nước. Có những điểm sâu nhất từ 5-6 m, dung tích chứa của hồ khoảng 900.000 m³.

“Qua rà soát, dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, không có hạng mục hồ. Dự án được cấp phép xây dựng vào ngày 6/6/2025 cũng không có hạng mục hồ, còn lại các hạng mục khác như nhà cửa, ao chuồng có đầy đủ", ông Lộc thông tin.

Cũng theo ông Lộc, thông tin nắm được, trên dự án này còn có từ 3 đến 5 hồ. Hồ bị vỡ là hồ lớn nhất.