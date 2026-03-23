Gian lận nhập tịch bị xử thua tuyển Việt Nam, HLV Malaysia vẫn mơ dự World Cup

(VTC News) -

Sau bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ dẫn đến việc mất cơ hội tham dự Asian Cup 2027, HLV trưởng Peter Cklamovski của đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn tin tưởng vào tương lai của đội nhà. Nhà cầm quân này tự tin có thể giúp đội tuyển Malaysia thực hiện giấc mơ World Cup.

“Từ khi đến Malaysia, tôi đã thực sự yêu đất nước này. Làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Chúng tôi có kế hoạch ngắn hạn là giành vé dự Asian Cup, và mục tiêu dài hạn là đưa Malaysia tới World Cup. Mọi thứ không thay đổi, dù chúng tôi rất thất vọng với những vấn đề ngoài chuyên môn vừa qua”, ông chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Harimau Malaya Peter Cklamovski tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Việt Nam vào ngày 31/3. (Nguồn: Berita Harian)

HLV này cũng nhấn mạnh lúc này điều quan trọng nhất không phải là tương lai của cá nhân ông, mà là sự chuẩn bị cho trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Song song với đó, ông cũng tiết lộ khả năng bổ sung lực lượng từ các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Super League. Hai cái tên đáng chú ý là Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco có thể được triệu tập trong đợt tập trung quốc tế sắp tới. Dù vậy, cả hai sẽ không kịp góp mặt ở trận gặp Việt Nam do vướng thủ tục đăng ký.

“Trường hợp của Bergson và Gallifuoco khá đơn giản. Việc hoàn tất giấy tờ không kịp thời hạn nên họ chưa thể lên tuyển lần này. Tôi đã trao đổi với họ, và họ đều rất khát khao khoác áo Malaysia”, ông nói.

Theo Cklamovski, cả hai cầu thủ đều muốn cống hiến cho đất nước đã mang lại nhiều cơ hội trong sự nghiệp của họ, và đây là tín hiệu tích cực cho đội tuyển.

Bergson và Gallifuoco (ảnh nhỏ) có thể được triệu tập lên đội tuyển Harimau Malaya để thi đấu trận sau trận gặp Việt Nam. (Nguồn: Berita Harian)

Ngoài ra, tiền vệ gốc Tây Ban Nha Nacho Mendez (CLB Johor Darul Ta'zim) cũng sẽ vắng mặt do chấn thương gặp phải ở trận đấu gần nhất.

“Về phần Mendez, tôi nghĩ mọi người đều biết anh ấy dính chấn thương trong trận đấu gần nhất cách đây vài ngày. Vì vậy, cậu ấy buộc phải nghỉ”, HLV người Úc cho biết.

Hiện tuyển Việt Nam đã sớm giành vé đi tiếp với 15 điểm. Trong khi đó, Malaysia bị trừ 6 điểm do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó chính thức lỡ hẹn với Asian Cup.