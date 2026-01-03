Indonesia bổ nhiệm HLV lương cao nhất Đông Nam Á, gấp đôi HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận đã bổ nhiệm ông John Herdman vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia vào chiều 3/1. Người dân xứ vạn đảo một lần nữa lại kì vọng vào giấc mơ dự World Cup với nhà cầm quân người Anh.

PSSI đặt chỉ tiêu cao khi mong muốn ông Herdman giúp bóng đá nước này vượt qua các cường quốc Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, mục tiêu dự World Cup 2030 vẫn được nhắc đến như một chỉ mục quan trọng.

Ông John Herdman làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia.

Dĩ nhiên, vị huấn luyện viên sinh năm 1975 phải nhận được mức đãi ngộ tương xứng với khối áp lực lớn mà bản thân phải nhận. Báo chí Indonesia cho biết tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia có mức lương lên đến 40.000 USD/tháng chưa kể thưởng. Đây là mức thu nhập cao nhất Đông Nam Á dành cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Ông Herdman có thu nhập gấp đôi huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là nhận khoảng 20.000 USD/tháng kèm một vài khoản thưởng. Tuy nhiên, ông Kim đang thành công vượt trội với 3 danh hiệu vô địch giải U23 châu Á, huy chương vàng SEA Games 33 cùng chức vô địch AFF Cup 2024.

Trái ngược với ông Kim Sang-sik hay ông Park Hang Seo, các đồng nghiệp dẫn dắt Indonesia như Shin Tae-yong hay Patrick Kluivert nhận lương lên đến 1 triệu USD nhưng đều thất bại cay đắng.

HLV John Herdman đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách người đầu tiên dự World Cup với cả đội tuyển nam và nữ một quốc gia. Ông góp mặt ở World Cup 2007 và 2011 cùng đội tuyển nữ Canada và 2 lần giành huy chương đồng Olympic vào các năm 2012 và 2016.

Khi dẫn dắt đội bóng đá nam Canada, ông Herdman dự World Cup 2022 và đội tuyển này tăng hạng từ 77 lên 36. Chiến lược gia 51 tuổi sẽ có khả năng đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.