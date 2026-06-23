Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo đuổi kịp Messi là bất khả thi

(VTC News) -

Ngay sau khi Lionel Messi tạo nên cột mốc chưa từng có ở World Cup, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) đăng bài viết gây tranh cãi với tiêu đề: "Kỷ lục của Messi là bất khả thi, Cristiano Ronaldo hướng tới mục tiêu khác". Bài báo được đăng trong bối cảnh Ronaldo và đồng đội chịu rất nhiều sức ép từ chính truyền thông và cổ động viên quê nhà.

Sn vận động AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ) là nơi ghi dấu kỷ lục mới nhất của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina phá sâu kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup dù bỏ lỡ một quả phạt đền. Messi có 18 bàn thắng qua 6 kỳ World Cup, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Cầu thủ đương đại ở gần kỷ lục của Messi nhất là Kylian Mbappe (15 bàn).

Ronaldo thi đấu bế tắc trước CHDC Congo.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng tham dự 6 kỳ World Cup như Messi. Tuy nhiên, anh mới ghi 8 bàn trong 5 kì World Cup trước đây và còn kém thành tích của Messi đến 10 bàn. Việc đuổi kịp Messi trở nên bất khả thi với Ronaldo khi anh không còn giữ đỉnh cao phong độ ở tuổi 41.

Tình thế của Ronaldo trái ngược với đồng nghiệp. Anh trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn ở các kì World Cup. Lần gần nhất đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha "nổ súng" ở ngày ra quân World Cup 2022 trước Qatar. Anh cũng không ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở các giải đấu lớn.

"Chuỗi trận tịt ngòi này khiến Cristiano Ronaldo không thể nào gia nhập nhóm những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Wolrd Cup", tờ A Bola nhận định. Theo trang tin thể thao uy tín này, mục tiêu phù hợp với CR7 là cột mốc của huyền thoại Eusebio - người giữ kì lục cầu thủ Bồ Đào Nha ghi bàn nhiều nhất World Cup với 9 pha lập công. Đáng nói hơn, cựu danh thủ làm điều này chỉ trong một kì World Cup 1966 trên đất Anh.

Tờ A Bola nhận định: "Nếu ghi được từ hai bàn thắng trở lên trước khi giải đấu kết thúc, Ronaldo có thể lập kỷ lục mới và trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trở lên trong lịch sử World Cup".

Để làm được điều này, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha cần cải thiện nhiều so với trận hòa CHDC Congo. Ronaldo chỉ sút 3 lần trong cả trận và không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.