3 giờ đồng hồ giải cứu nam du khách nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh

(VTC News) -

Mới đây, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng) giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Lực lượng chức năng giải cứu nam du khách mắc kẹt trong phòng vệ sinh. (Ảnh: Đ.N)

Cụ thể, sáng 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu nhà trên đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân là ông S.A.G. (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với công an địa phương và lực lượng y tế để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để nhân viên y tế chăm sóc.

Cách đây khoảng 3 tuần, lực lượng cảnh sát chữa cháy kịp thời dập tắt vụ hoả hoạn tại nhà dân trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội, cứu 2 người thoát nạn an toàn.

Theo đó, khoảng 1h16 ngày 7/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân số 249 thôn Thượng, chợ Thạch Bích, xã Bình Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy của các Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 33 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng kịp thời cứu và đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.