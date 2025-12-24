Mitsubishi Lancer Evolution VII của Paul Walker lập kỷ lục giá bán gần 9 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VII đời 2001, nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ phim "2 Fast 2 Furious" (2003), vừa được bán với giá 291.200 Euro (khoảng 8,97 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá của Bonhams, chuyên dành cho những chiếc xe nổi tiếng trong điện ảnh. Đây là chiếc xe đắt nhất từng mang logo Mitsubishi, một phần do xe đã được cố diễn viên Paul Walker cầm lái trên phim.

Chiếc Evo VII, mang số khung JMYSNCT9A1U000797, đã được Craig Lieberman, cố vấn kỹ thuật của bộ phim, xác nhận là "Xe đóng thế số 1". Đây là chiếc duy nhất trong bốn chiếc Lancer Evolution VII xuất hiện trong phim được trang bị các nâng cấp hiệu suất thực sự. Chiếc xe này lập kỷ lục là một trong bốn chiếc Evo VII do Mitsubishi cung cấp cho Universal Pictures để sử dụng làm xe của nhân vật chính do Paul Walker thủ vai.

Mitsubishi Lancer Evolution VII được Paul Walker cầm lái trong "2 Fast 2 Furious" (2003). (Ảnh: Autoblog)

Với các phiên bản xe xuất hiện trong phim, mỗi chiếc trong số bốn chiếc đều được trang bị những chi tiết khác nhau cho các cảnh quay cụ thể. Hai chiếc được gắn đèn neon cho các cảnh quay ban đêm, một chiếc có đầu DVD Panasonic cho các cảnh nội thất, và chiếc "Xe đóng thế số 1" là chiếc có hiệu suất cao được sử dụng cho những cảnh lái xe mạo hiểm.

Các nâng cấp cơ khí cho chiếc xe bao gồm hệ thống treo cải tiến để nâng cao khả năng điều khiển và điều chỉnh hiệu suất, giúp tăng công suất từ 280 mã lực lên 330 mã lực. Xe được bán sẽ đi kèm với bản sao kết quả đo công suất năm 2016 để xác minh thông tin này.

Chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VII này là phiên bản có hiệu suất cao được sử dụng cho những cảnh lái xe mạo hiểm. (Ảnh: Autoblog)

Hiện tại, chiếc Evo VII nổi tiếng đang trên đường gia nhập một đội đua xe rally tại Áo, nhưng đã được giữ lại để sử dụng trong một bộ phim khác. Chiếc xe màu xanh nguyên bản đã được tân trang với màu xanh lá, cụ thể là Kosmic Kolor Candy Lime Gold, cùng bộ body kit tùy chỉnh và đèn hậu độ chế giống với đèn hậu của chiếc Evo VIII sắp ra mắt.

Sau khi bộ phim hoàn thành, chiếc xe sẽ được sử dụng cho các hoạt động quảng bá và xuất hiện tại các sự kiện ở cả Mỹ và Na Uy, nơi nó được xuất khẩu vào năm 2007. Movie Cars Central – thương hiệu cho thuê các mẫu xe biểu tượng trong phim ảnh - đã mua lại chiếc Evo VII vào năm 2019, và nó vừa trở thành chiếc Mitsubishi đắt nhất từng được bán tại phiên đấu giá xe trong phim của Bonhams ở Paris vào tháng trước.