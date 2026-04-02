Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 4/2026 và các chính sách ưu đãi

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam, xe máy điện VinFast nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ thiết kế thời thượng và công nghệ pin LFP tiên tiến. Trong số đó, Evo Grand là dòng xe đang được quan tâm ở phân khúc phổ thông nhờ thiết kế đẹp, cốp rộng và khả năng sạc một lần, đi cả tuần.

Evo Grand là một mẫu xe đa dụng, đáp ứng cùng lúc nhu cầu của nhiều đối tượng. Với nhóm khách hàng là phụ nữ, Evo Grand mang lại lợi thế lớn nhờ cốp chứa đồ lên tới 35 lít, đủ cho nhu cầu đi làm, mua sắm hằng ngày. Ngay cả khi lắp thêm pin, dung tích còn lại vẫn đáp ứng tốt việc mang theo đồ cá nhân.

Xe còn sở hữu loạt trang bị hiện đại như đèn full LED, màn hình đồng hồ kỹ thuật số. Đặc biệt, nếu người dùng lựa chọn lắp thêm thiết bị eSim và kết nối tới ứng dụng VinFast E-Scooter, xe sẽ có thêm các tính năng công nghệ tiên tiến như định vị xe, chẩn đoán lỗi, theo dõi trạng thái vận hành.

Tháng 4/2026, một số dòng xe máy điện VinFast tăng giá nhẹ so với tháng 3. Trong đó, giá niêm yết Evo Grand tăng từ 22,8 triệu đồng lên 24 triệu đồng.

Tuy nhiên, để tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi phương tiện xanh, san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu với cộng đồng, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của doanh nghiệp, VinFast vẫn duy trì nhiều chính sách ưu đãi và gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết ngày 30/04/2026.

Cụ thể, khách hàng mua xe máy có thể được hỗ trợ trực tiếp 6% giá, miễn phí sạc - đổi pin và chính sách "mua xe 0 đồng" (chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh); hỗ trợ 2% giá (tương đương phí trước bạ) và 5% nếu người mua tham gia chương trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 4/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast Amio 13,9 triệu VinFast FLazz 17,9 triệu VinFast ZGoo 16,8 triệu VinFast Viper 39,9 - 45,5 triệu Vinfast EvoGrand Lite 18,9 triệu VinFast Evo Lite Neo 14,4 triệu VinFast Evo 19,9 - 25,6 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Evo Grand 24 triệu VinFast Feliz Neo 22,4 triệu VinFast Feliz 2025 28,9 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.