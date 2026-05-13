Tình trạng sức khỏe của Tuấn Hưng

Trên trang cá nhân với 1,3 triệu lượt theo dõi, nam ca sĩ tiết lộ có những thời điểm anh ra vào viện mỗi ngày một lần.

"Từ ngày 23 trước khi show Vé Về Thanh Xuân thì đêm hoặc rạng sáng lại vào truyền giảm đau và truyền nước rồi siêu âm, chụp các kiểu. Hát xong show 24 thì đi thẳng vào viện. Sáng 25 quay rồi diễn xong về lại vào viện", Tuấn Hưng chia sẻ.

Giọng ca Quả táo vàng cho biết tới sáng 27/4, anh tiếp tục vào viện để nội soi dạ dày, nhưng kết quả không có gì bất thường. Các triệu chứng của anh được kết luận là do stress và thiếu ngủ.

"Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều. Ngày nào cũng ít ngủ, nhiều thì cũng 5h sáng dậy rồi làm việc cả ngày. Cái đầu không suy nghĩ không được", Tuấn Hưng chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết 2 tuần gần đây, anh tập ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.

Bài đăng của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ lo lắng và khuyên anh giữ gìn sức khỏe.

Tuấn Hưng trên sân khấu gần đây. Ảnh: FBNV.

Tuấn Hưng thời gian qua tích cực tham gia các concert, show diễn. Đầu năm nay, anh hoạt động trở lại cùng 2 thành viên Quả Dưa Hấu là Bằng Kiều, Tú Dưa. Anh cũng chia sẻ mới hoàn thành việc quay MV cho ca khúc Khoảnh khắc. Ngoài thời gian bận bịu với công việc, nam ca sĩ chia sẻ một số khoảnh khắc quây quần bên gia đình hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuấn Hưng hiện có tổ ấm hạnh phúc với Hương Baby. Cặp đôi đã kết hôn được 12 năm. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện và thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.