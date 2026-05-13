Chủ hàng xuất trình đủ chứng từ, QLTT Lạng Sơn trả lại 80kg xác ve sầu khô

(VTC News) -

Chiều 13/5, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) cho biết, chủ lô hàng 80kg xác ve sầu khô làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dược liệu nói trên.

Sau khi thẩm định, đối chiếu các tài liệu, lực lượng chức năng xác định hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định nên đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng.

"Khi chủ hàng cung cấp hồ sơ hợp lệ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô dược liệu, lực lượng chức năng sẽ hoàn tất thủ tục trả lại hàng. Ngược lại, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cả chủ hàng và đơn vị vận chuyển đều có thể bị xử lý theo quy định", ông Hà nhấn mạnh.

80kg xác ve sầu khô được hoàn trả sau khi cho hàng cung cấp đủ hồ sơ.

Những ngày qua, vụ việc Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 80kg xác ve sầu khô đang được vận chuyển đi tiêu thụ thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km21, Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Đông Kinh, Lạng Sơn), lực lượng CSGT dừng kiểm tra xe khách Phong Hiền và phát hiện 9 bao tải chứa khoảng 80kg xác ve sầu khô.

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Người này khai được thuê chở hàng từ Sơn La về Lạng Sơn với giá 200.000 đồng/bao. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu liên hệ chủ hàng đến làm việc thì không có ai xuất hiện.

Do chưa có giấy tờ hợp lệ, toàn bộ số hàng sau đó bị đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong, chờ xác minh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, xác ve sầu khô (còn gọi là thuyền thoái trong Đông y) không thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, do số lượng hàng hóa lớn, mang tính chất thương mại và là nguyên liệu có thể sử dụng làm dược liệu nên cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguồn gốc nhằm đảm bảo đúng quy định.

Xác ve sầu khô không thuộc danh mục hàng cấm nhưng khi vận chuyển với số lượng lớn cần chứng minh rõ nguồn gốc.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ trong trường hợp này là phù hợp quy định.

“Theo quy định, đối với hàng hóa thu mua, vận chuyển với số lượng lớn để kinh doanh, người thu mua cần có căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp như bảng kê thu mua, giấy biên nhận hoặc thông tin người bán. Đây là cơ sở phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa”, luật sư Cường phân tích.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, việc chủ hàng nhanh chóng bổ sung đầy đủ giấy tờ và được trả lại hàng cho thấy nếu người kinh doanh chủ động chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn gốc thì hoàn toàn có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi bị kiểm tra.

Quản lý thị trường Lạng Sơn khuyến cáo các cá nhân, thương lái khi thu mua dược liệu hoặc hàng hóa tự nhiên với số lượng lớn nên lưu giữ bảng kê, giấy xác nhận thu mua và thông tin liên quan để thuận lợi trong quá trình lưu thông hàng hóa, tránh phát sinh tranh chấp hoặc bị xử lý do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.