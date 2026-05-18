Bác sĩ cảnh báo điều hòa bẩn 'thổi' nấm mốc vào phổi, gây dị ứng

Nhiều người chọn ở lâu trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp để tránh nóng mà không biết hệ thống làm mát thiếu vệ sinh có thể trở thành nguồn phát tán dị nguyên nguy hiểm.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình trạng hắt hơi liên tục, đỏ mắt, ngứa mũi, khò khè hoặc khó thở khi bước vào phòng điều hòa có thể là phản ứng của cơ thể với các dị nguyên tồn tại trong không khí.

Theo bác sĩ, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, mạt bụi nhà phát triển, đặc biệt khi điều hòa không được vệ sinh định kỳ.

“Máy điều hòa không được bảo trì chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng, kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm”, bác sĩ Trường cảnh báo.

Máy điều hòa không được vệ sinh định kỳ có thể phát tán nấm mốc, mạt bụi vào không khí. (Ảnh minh hoạ)

Dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Nhiều người chỉ thấy mắt đỏ, ngứa, cộm dù không thức khuya hay làm việc lâu trước màn hình. Một số trường hợp xuất hiện hắt hơi, chảy nước mũi trong, ngạt mũi khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài nơi thoáng khí.

Ngoài ra, người bệnh có thể nổi mẩn ngứa, mày đay dù không dùng thực phẩm hay mỹ phẩm lạ. Tình trạng ho khan, khò khè hoặc khó thở kéo dài trong phòng kín cũng là dấu hiệu cần lưu ý.

“Nếu các triệu chứng tái diễn nhiều lần khi ở trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí”, bác sĩ nói.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ khuyến cáo người dân nên vệ sinh điều hòa định kỳ thay vì chờ màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch. Việc bảo trì thường xuyên giúp hạn chế bụi bẩn, nấm mốc tích tụ trong hệ thống làm mát.

Người dân cũng không nên ở trong phòng kín liên tục nhiều giờ. Cuối ngày hoặc cuối tuần nên mở cửa để tăng lưu thông không khí, đón ánh nắng tự nhiên và giảm độ ẩm trong phòng.

Khi lau dọn nhà cửa, nên dùng khăn ẩm để vệ sinh bề mặt thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông vì có thể làm bụi và bào tử nấm phát tán trong không khí.

Bác sĩ lưu ý không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè hoặc nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám sớm để tránh chuyển thành bệnh mạn tính, gây khó khăn cho việc điều trị sau này.