Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh chết đuối thương tâm: Bộ Y tế đưa cảnh báo khẩn

(VTC News) -

Sau vụ bốn trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế địa phương phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi) rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn chết đuối. Các nạn nhân đều trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, đang học ở các trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, do là ngày nghỉ nên các em rủ nhau đi tắm sông. Các học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn như em N.A.H. (mồ côi cha); em N.B.P. và em N.N.B. là hai anh em ruột gia đình thuộc diện khó khăn; em N.G.B. cũng thuộc diện gia đình khó khăn.

Trong văn bản trên, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và tư vấn tâm lý cho thân nhân các em để sớm ổn định cuộc sống.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh báo cáo nhanh trong ngày 18/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc, nguyên nhân dẫn tới tai nạn, công tác xử lý ban đầu, việc hỗ trợ gia đình nạn nhân cũng như các giải pháp phòng ngừa đang triển khai tại địa phương.

Mùa hè chưa hết, trẻ em được nghỉ hè, kèm theo nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng.

Bên cạnh đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè 2026, thời điểm tai nạn dưới nước thường gia tăng.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ và phụ huynh; rà soát những khu vực nguy hiểm như ao hồ, sông suối, công trình chứa nước để cắm biển cảnh báo hoặc bổ sung biện pháp bảo vệ.

Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế địa phương phối hợp với ngành Giáo dục và chính quyền cơ sở tổ chức hoạt động hè an toàn, vận động trẻ học bơi, học kỹ năng phòng tránh đuối nước, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Ngày 17/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ đuối nước nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em khi bước vào mùa mưa bão.