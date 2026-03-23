Bác sĩ 9X sở hữu 1.400 trích dẫn quốc tế, quyết đưa dữ liệu y tế Việt ra thế giới

TS.BS Nguyễn Đăng Kiên (sinh năm 1991 tại Hưng Yên) bắt đầu hành trình học tập từ năm 2009 khi theo học ngành y với mục tiêu trở thành bác sĩ điều trị. Những năm đầu tại trường, anh cũng giống nhiều sinh viên y khoa khác, tập trung học kiến thức chuyên môn và thực hành lâm sàng bên giường bệnh.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại học Y Dược Thái Bình, anh đồng thời tham gia làm việc trong môi trường bệnh viện, giảng dạy tại trường đại học và tiếp tục theo đuổi nghiên cứu khoa học. Sự kết hợp giữa ba vai trò - lâm sàng, nghiên cứu và giảng dạy dần trở thành hướng đi phù hợp với anh.

Một bước ngoặt quan trọng đến khi anh có cơ hội sang Úc, theo học chương trình tiến sĩ ngành Y khoa tại University of Adelaide với hướng nghiên cứu chuyên sâu về vô sinh hiếm muộn, nơi anh được tiếp cận môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp với các phương pháp khoa học hệ thống. Môi trường nghiên cứu quốc tế giúp anh tiếp cận đầy đủ hơn với các bước của một nghiên cứu khoa học, từ đặt câu hỏi, thiết kế nghiên cứu đến phân tích dữ liệu và viết công bố.

Tháng 10/2023, anh lấy bằng tốt nghiệp tiến sĩ Y khoa Úc và về nước làm việc tại trường Đại học Y Dược Thái Bình (Hưng Yên) với vai trò bác sĩ chuyên khoa Sản, giảng viên bộ môn Phụ sản.

TS.BS Nguyễn Đăng Kiên. (Ảnh: NVCC)

Trong hồ sơ khoa học của mình, bác sĩ Kiên tham gia nhiều nhóm nghiên cứu đa quốc gia và có các công bố trên các tạp chí quốc tế. Theo anh, những thành tích này không chỉ là các dòng ghi trong hồ sơ cá nhân, mà còn là sự ghi nhận rằng năng lực của các nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn nghiên cứu quốc tế.

“Việc tham gia các nhóm nghiên cứu quốc tế cho tôi cơ hội mang dữ liệu thực tế của y tế Việt Nam vào các nghiên cứu toàn cầu", anh cho biết.

Một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh là việc tham gia dự án nghiên cứu VALID-II, nghiên cứu quy mô lớn kéo dài nhiều năm về tiểu đường thai kỳ. Dự án thực hiện tầm soát trên hơn 2.000 phụ nữ mang thai, nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp lối sống đối với bệnh lý này.

Theo bác sĩ Kiên, đây là lần đầu tiên anh tham gia vào nghiên cứu thực địa quy mô lớn với nhiều trung tâm và nhiều tầng hoạt động, từ sàng lọc, thu thập dữ liệu đến triển khai can thiệp lâm sàng. Dự án không chỉ tập trung vào điều trị, mà còn nghiên cứu các yếu tố văn hóa, xã hội và hành vi để xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với phụ nữ Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu không chỉ cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh, mà còn cung cấp dữ liệu khoa học cho các nhà hoạch định chính sách trong việc quản lý bệnh tiểu đường thai kỳ tại các quốc gia thu nhập trung bình và thấp.

TS.BS Nguyễn Đăng Kiên báo cáo khoa học tại hội thảo IVF Expert Meeting, hội thảo hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Trong khuôn khổ dự án này, anh là một trong những người tích cực theo đuổi mục tiêu đưa các bằng chứng y khoa từ Việt Nam ra với cộng đồng khoa học quốc tế. Với anh, dữ liệu không chỉ dừng lại ở phục vụ thực hành trong nước, mà cần được chuẩn hóa, phân tích và công bố để đóng góp vào tri thức chung của y học toàn cầu.

Bên cạnh VALID, anh còn tham gia nhiều nghiên cứu liên quan đến các phác đồ điều trị vô sinh, hiếm muộn, góp phần bổ sung thêm bằng chứng thực tiễn từ Việt Nam trong lĩnh vực sinh sản.

Đến nay, các công bố khoa học của TS.BS Nguyễn Đăng Kiên ghi nhận hơn 1.400 lượt trích dẫn, phản ánh sự quan tâm và giá trị học thuật của các nghiên cứu này. Thông qua những nỗ lực đó, anh từng bước đưa tiếng nói từ thực hành lâm sàng tại Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trong các diễn đàn khoa học quốc tế, hướng tới một nền y học dựa trên bằng chứng nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh địa phương.

Trong thời gian tới, bác sĩ Kiên cho biết anh vẫn tiếp tục công việc lâm sàng, giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, ưu tiên của anh sẽ dần chuyển sang việc đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ bác sĩ trẻ.

"Mục tiêu của mình là xây dựng một cộng đồng nơi các bác sĩ lâm sàng có thể tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách thực tế, thay vì coi đó là một rào cản", anh chia sẻ.

Bác sĩ, giảng viên trẻ tâm sự, điều anh trân trọng nhất lại không phải là số lượng công bố khoa học, mà là sự trưởng thành của các học viên và bác sĩ trẻ mà anh hướng dẫn.

“Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với khái niệm biến số hay phân tích dữ liệu, nhiều học viên đã có thể tự tin trình bày nghiên cứu tại các hội nghị khoa học. Đó là giá trị tiếp nối mà mình thấy ý nghĩa nhất", anh nói.

Chia sẻ về kỷ luật trong học tập và nghiên cứu, bác sĩ Kiên cho biết anh không áp dụng những nguyên tắc quá khắt khe với bản thân. Thay vào đó, anh duy trì thói quen làm việc đều đặn và chia nhỏ các mục tiêu. Triết lý của tôi khá đơn giản làm ít nhưng làm đều. Khi chia nhỏ công việc, mỗi ngày tôi đều có thể hoàn thành một mục tiêu cụ thể và tránh cảm giác quá tải.

TS.BS Đăng Kiên báo cáo tại hội thảo do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức.

Anh cũng cho rằng việc cân bằng giữa các vai trò - bác sĩ lâm sàng, giảng viên và nhà nghiên cứu – đòi hỏi phải biết chấp nhận giới hạn của thời gian và lựa chọn ưu tiên phù hợp. Đối với sinh viên y khoa hoặc những người mới bắt đầu con đường nghiên cứu, bác sĩ Kiên cho rằng điều quan trọng nhất là học cách đọc và hiểu các bài báo khoa học.

“Điều cuối cùng là sự kiên trì. Nghiên cứu khoa học là quá trình dài, thường không đem lại kết quả ngay lập tức”, anh nhấn mạnh.

Theo anh, việc ngày càng nhiều bác sĩ Việt Nam tham gia các hoạt động học thuật quốc tế sẽ là con đường bền vững để y học Việt Nam đóng góp vào giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu.