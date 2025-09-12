Dân mạng rần rần với tân bác sĩ nội trú điển trai, biết chơi piano

(VTC News) -

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Ngoài những gương mặt ấn tượng như Vũ Ngọc Duy (thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú), Đặng Thị Ngọc Linh (nữ bác sĩ duy nhất trong top 10 chọn chuyên ngành Nội tim mạch) hay Nguyễn Đình Hoàng (người khiến cả hội trường trầm trồ với quyết định không lựa chọn chuyên ngành), cái tên Lê Chí Quang cũng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tân bác sĩ nội trú Lê Chí Quang đạt vị trí 147 trong kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội, lựa chọn gắn bó với chuyên ngành Nội tim mạch. Đây một trong những chuyên ngành rất khó trong y khoa, ít được các bác sĩ nội trú lựa chọn. Điều này khiến nhiều người này tỏ sự khâm phục trước lựa chọn bản lĩnh của nam bác sĩ.

Tân bác sĩ Lê Chí Quang lựa chọn ngành Nội tim mạch. (Video: Nhà trường)

Chí Quang là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nhờ đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm lớp 12 và lọt vào vòng hai chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, Chí Quang được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng và gây chú ý khi lựa chọn chuyên ngành khó, tân bác sĩ nội trú Lê Chí Quang còn có năng khiếu nghệ thuật. Chí Quang từng giành giải "Sinh viên của năm" tại trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2023, nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, sở hữu chứng chỉ biểu diễn piano và thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

Chí Quang từng chia sẻ học piano từ cấp 1, sau đó theo học 6 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, với mong muốn trở thành bác sĩ, đến cấp THPT, Chí Quang dừng học ở Nhạc viện.

Tân bác sĩ Lê Chí Quang.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Chí Quang cho biết tới giờ vẫn chưa thể tin rằng bản thân được trở thành bác sĩ nội trú Nội tim mạch.

"Em vẫn còn nhớ những phút giây đầu tiên được học về sinh lý tim, được biết về sự kì diệu của cơ quan 'nhỏ mà có võ này'. Chúc cho bản thân luôn vững vàng, chân cứng đá mềm, học thật tốt để có thể giúp đỡ được cho nhiều bệnh nhân", tân bác sĩ viết.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người khen ngợi sự bản lĩnh của Quang khi chọn chuyên ngành khó, đồng thời gửi lời chúc nam bác sĩ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp y khoa.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thi này tỷ lệ chọi cao và diễn ra căng thẳng. Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất. Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.