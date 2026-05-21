Rapper Pháo thi hoa hậu

Ngày 21/5, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam công bố hồ sơ dự thi của Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền). Nữ rapper được giới thiệu là Á quân “King Of Rap”, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và từng tham gia các hoạt động nghệ thuật đa lĩnh vực.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, bài viết giới thiệu Pháo trên fanpage cuộc thi nhận hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận bàn luận về màn “lấn sân” của nữ rapper sinh năm 2003.

Chia sẻ lý do quyết định ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì chưa từng thử sức ở lĩnh vực mới.

“Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn”, nữ rapper chia sẻ.

Pháo cũng thẳng thắn nói về khoảng thời gian từng tự ti với ngoại hình và những giới hạn của bản thân. Theo cô, thay vì để điều đó cản bước, bản thân lựa chọn thay đổi, học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày.

“Nhiều đánh giá hay hoài nghi đôi khi lại trở thành động lực để mình hoàn thiện hơn và nắm bắt cơ hội tốt hơn trong cuộc sống”, cô nói thêm.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Tuyên Quang. Cô bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ năm 2018 và nhanh chóng được chú ý khi tham gia chương trình “King of Rap 2020”, giành ngôi vị Á quân.

Tên tuổi của nữ rapper phủ sóng mạnh mẽ vào năm 2021 nhờ ca khúc “2 phút hơn”. Bản hit này đạt hàng trăm triệu lượt xem và nghe trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa toàn cầu trên TikTok. Ca khúc còn từng xuất hiện trên bảng xếp hạng Shazam tại nhiều quốc gia và được remix cùng rapper quốc tế Tyga.

Sau thành công của “2 phút hơn”, Pháo trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc, lễ hội quốc tế và được đánh giá cao nhờ màu sắc cá tính cùng khả năng sáng tác.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử “Nữ ca sĩ của năm” năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia “The Heroes 2022”, “Sao nhập ngũ 2024”, góp mặt trong chương trình “Em xinh say hi” và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh “Thỏ ơi”.