Khi căn hộ 2 phòng ngủ trở thành 'cỗ máy' sinh lời

(VTC News) -

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét trong bức tranh đầu tư bất động sản Việt Nam. Khi giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM liên tục leo thang, dao động từ 75 đến 150 triệu đồng/m², vượt xa tầm với của phần lớn nhà đầu tư cá nhân, dòng vốn buộc phải tìm hướng mới.

Hải Phòng, với vai trò đầu tàu kinh tế phía Bắc, đang trở thành điểm đến nổi bật của làn sóng dịch chuyển này. Theo đó, căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Zenith Hải Phòng đang được giới chuyên gia đánh giá là sản phẩm đầu tư "vừa túi tiền", lại sinh lời bền vững.

Không gian sống tối ưu, đáp ứng cả an cư lẫn đầu tư

Với diện tích từ 64 - 79,8 m², căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng được thiết kế tối ưu hóa không gian, đảm bảo từng mét vuông đều mang lại giá trị sử dụng thực tế, từ ban công đón bình minh, phòng khách thoáng đãng đến bếp ăn ấm cúng cho cả gia đình. Sản phẩm phù hợp với cả gia đình trẻ lẫn chuyên gia nước ngoài làm việc tại các cảng biển và khu công nghiệp lớn của thành phố, nhóm khách thuê tiềm năng với nhu cầu ổn định và khả năng chi trả cao.

Không gian sống tại The Zenith Hải Phòng sẵn sàng chinh phục tiêu chuẩn khắt khe của tệp khách hàng chuyên gia cao cấp.

Điều khiến căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng trở nên khác biệt không chỉ nằm ở thiết kế hiện đại, mà còn ở tính đa năng trong mục đích sử dụng: Vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, vừa gia tăng giá trị theo thời gian. Tọa lạc tại Kiến An, dự án chỉ cách trung tâm thành phố 10 - 15 phút di chuyển, tiếp giáp AEON Mall, bệnh viện Vinmec và hệ thống trường liên cấp Edison - hệ sinh thái tiện ích đồng bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chí sống thực cho cả gia đình lẫn chuyên gia đơn thân.

Với tiêu chuẩn "Green - Smart - Clean" được áp dụng xuyên suốt từ thiết kế cảnh quan đến hệ thống quản lý vận hành thông minh, The Zenith Hải Phòng định vị mình trong phân khúc cận cao cấp, phân khúc đang khan hiếm nguồn cung tại Hải Phòng.

Bài toán sinh lời được giải quyết ngay từ lúc xuống tiền

Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của bất kỳ khoản đầu tư bất động sản nào chính là khả năng thanh khoản. Tại Hải Phòng, yếu tố này đang được củng cố bởi những động lực vĩ mô rõ ràng: làn sóng sáp nhập hành chính mạnh mẽ, dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào các khu công nghiệp lớn, cùng hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Các ông lớn trong ngành bất động sản cũng đang đổ bộ về thị trường này, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Lịch sử đã chứng minh, mỗi đợt sáp nhập hành chính đều tạo cú hích lớn cho địa ốc, điển hình như Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội năm 2008 khiến giá đất Hà Đông, Hoài Đức tăng 3 - 5 lần chỉ trong 5 năm.

Tiến độ thi công thần tốc tại công trường The Zenith Hải Phòng. Block B đã vươn đến tầng 8, Block A chạm mốc tầng 7, bảo chứng thép cho cam kết tiến độ với nhà đầu tư.

Anh Nguyễn Hoàng Bảo, nhà đầu tư cá nhân đến từ Hà Nội, người đang sở hữu hai căn hộ cho thuê tại quận Cầu Giấy, chia sẻ: "Tôi nhận thấy thị trường Hà Nội đã quá nóng, tỷ suất sinh lời từ việc mua sản phẩm đầu tư dài hạn, vừa khai thác cho thuê ngắn hạn quá thấp nên tôi đã dịch chuyển vốn qua những thị trường tiềm năng như Hải Phòng. Sau khi xem xét kỹ càng, tôi quyết định sở hữu một căn 2PN với tổng giá trị chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng số tiền đó ở Hà Nội gần như không mua được căn hộ".

The Zenith Hải Phòng - tâm điểm kết nối, biểu tượng sống mới, khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững tại thị trường bất động sản Hải Phòng.

Với chính sách thanh toán chỉ cần 30% giá trị căn hộ ban đầu, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% kèm ưu đãi ân hạn gốc và lãi suất trong 18 tháng, bài toán dòng tiền của nhà đầu tư được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Nhân dịp đầu xuân, chủ đầu tư triển khai chương trình "Khai xuân như ý - Phú quý cả năm" với chiết khấu hấp dẫn lên đến 10%, tặng kèm combo nội thất tổng trị giá đến 250 triệu đồng, giúp khách hàng sở hữu trọn vẹn căn hộ mà không cần tốn thêm chi phí hoàn thiện. Đặc biệt, với mức chiết khấu 10% ngay từ thời điểm ký hợp đồng, nhà đầu tư thực tế đã có biên lợi nhuận an toàn ngay khi xuống tiền.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc với các quy định thuế ngày càng chặt chẽ, những sản phẩm có pháp lý minh bạch, thiết kế tối ưu và mức giá hợp lý như căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng chính là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục tài sản bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện về một căn hộ mà là câu chuyện về tầm nhìn đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường phía Bắc.