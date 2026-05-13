5 giải pháp tạo sự riêng tư cho nhà mở

Thiết kế không gian mở giúp ngôi nhà thông thoáng, đón sáng tốt và tạo cảm giác rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi phòng khách, bếp và khu sinh hoạt liên thông, nhiều gia đình dễ cảm thấy thiếu sự riêng tư, đặc biệt trong quá trình làm việc, nghỉ ngơi hoặc tiếp khách.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, việc tăng cường sự riêng tư cho không gian mở không đồng nghĩa với việc phải xây thêm những bức tường cố định. Thay vào đó, gia chủ có thể áp dụng các giải pháp phân tách linh hoạt để tạo nên những khoảng ngăn cách nhẹ nhàng, vừa đảm bảo sự kín đáo cần thiết, vừa duy trì cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Vách lam gỗ

Thay cho các bức vách đặc và nặng nề, hệ lam gỗ gồm những thanh nan bố trí song song là giải pháp phân chia không gian được nhiều gia chủ ưa chuộng.

Thiết kế này phù hợp với phong cách hiện đại. Lam gỗ có thể được sử dụng để ngăn tương đối giữa cầu thang, khu ăn uống hoặc phòng khách mà không cản trở sự lưu thông của ánh sáng và không khí.

Nhờ các khoảng hở có chủ đích, không gian vẫn giữ được sự kết nối thị giác cần thiết, đồng thời tạo cảm giác riêng tư vừa đủ.

Kính sọc mờ

Kính gợn sóng hay kính sọc được ưa chuộng nhờ khả năng kết hợp giữa công năng và tính thẩm mỹ.

Khi sử dụng làm vách trượt giữa khu bếp và phòng khách, kính sọc mờ giúp hạn chế mùi thức ăn lan sang các không gian sinh hoạt chung. Bề mặt kính mờ với các đường sọc dọc tạo hiệu ứng che khuất vừa phải, giúp khu vực bếp trông gọn gàng hơn mà không gây cảm giác bí bách.

Đặc biệt, ánh sáng vẫn có thể xuyên qua dễ dàng, giữ cho căn nhà luôn sáng thoáng và tạo nên điểm nhấn hiện đại cho tổng thể nội thất.

Sử dụng rèm vải

Rèm vải là một trong những giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất góp phần tăng tính riêng tư cho không gian mở. Gia chủ có thể lắp rèm trần ở khu vực giữa phòng khách và góc làm việc, hoặc ngăn nhẹ giữa phòng ngủ với khu thay đồ.

Ưu điểm của rèm là dễ lắp đặt, chi phí hợp lý và có thể kéo gọn khi không sử dụng. Những loại vải dày như linen, nhung hoặc cotton nhiều lớp còn giúp giảm tiếng ồn và tạo cảm giác ấm cúng hơn.

Kệ sách hoặc tủ trang trí

Kệ sách mở hoặc tủ trang trí vừa có chức năng lưu trữ, vừa đóng vai trò như một bức tường nhẹ tạo ranh giới giữa các khu vực.

Để không gian vẫn thông thoáng, nên chọn thiết kế dạng hở, chiều cao vừa phải và bố trí gọn gàng.

Đặt cây xanh cỡ lớn

Những chậu cây cao như cau cảnh, trúc mây, bàng Singapore hay thiết mộc lan có thể tạo nên “vách ngăn xanh” mềm mại và thẩm mỹ.

Ngoài tác dụng che chắn tầm nhìn, cây xanh còn giúp thanh lọc không khí, giảm cảm giác khô cứng của nội thất.