Những mẫu thiết kế phòng ngủ master đẹp 2026

Phòng ngủ master là gì?

Phòng ngủ master là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kiến trúc – nội thất, dùng để chỉ phòng ngủ chính trong một ngôi nhà. Đây thường là phòng có diện tích lớn nhất, vị trí đẹp nhất và được đầu tư thiết kế tiện nghi nhất trong nhà.

Khác với các phòng ngủ thông thường, phòng ngủ master không chỉ đơn thuần là nơi đặt giường ngủ mà còn tích hợp nhiều công năng như: phòng thay đồ , phòng tắm riêng, khu vực làm việc hoặc góc thư giãn.

Với căn hộ chung cư hoặc nhà phố, diện tích phòng ngủ master dao động từ 15 – 20m². Trong khi đó, phòng ngủ master ở biệt thự lớn từ 30 - 40m².

Những phong cách thiết kế phòng ngủ master năm 2026

Phòng ngủ master hiện đại

(Ảnh: Vinhomes)

Nội thất phòng ngủ master hiện đại sử dụng gam màu trung tính chủ đạo như xám, trắng, đen, tạo không gian nghỉ ngơi tối giản và cảm giác yên tĩnh. Ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng tối đa trong phòng ngủ master hiện đại nhằm mang đến không gian nghỉ ngơi thoáng đãng.

Phòng ngủ master tân cổ điển

(Ảnh: Doctornoithat)

Điểm nhấn của phòng ngủ master tân cổ điển là phần tường chạm khắc tỉ mỉ với những đường phào chỉ rõ nét kết hợp gam màu nhã nhặn.

Phòng ngủ master phong cách đơn giản

(Ảnh: Vinhomes)

Phòng ngủ master theo phong cách tối giản được ưa chuộng nhờ cách bố trí gọn gàng, hợp lý và hạn chế tối đa những chi tiết cầu kỳ. Nội thất được lựa chọn ở mức cơ bản nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Lối thiết kế này mang đến cảm giác khỏe khoắn, tinh tế và hiện đại, tạo sức hút riêng mà không hề gây nhàm chán hay đơn điệu.

Phòng ngủ master phong cách Indochine

(Ảnh: Doctornoithat)

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Á Đông kết hợp kiến trúc Pháp cổ điển, phòng ngủ phong cách Indochine nổi bật với các họa tiết truyền thống và đường nét thiết kế tinh xảo.

Gam màu chủ đạo thường là những tông ấm như nâu, vàng đất, kết hợp cùng nội thất từ vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, mây với hoa văn hình học hoặc hoa lá cách điệu.

Phòng ngủ master phong cách cổ điển

(Ảnh: Vinhomes)

Phòng ngủ phong cách cổ điển toát lên vẻ sang trọng với những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ và cách bố trí nội thất cân đối. Sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và gam màu ấm góp phần tạo nên không gian quý phái, phù hợp với những gia chủ chuộng vẻ đẹp đẳng cấp và bề thế.