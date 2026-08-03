50 thí sinh vào bán kết cuộc thi MC nhí, trải nghiệm ghi hình thực tế

(VTC News) -

Cuộc thi tìm kiếm gương mặt MC nhí truyền hình 2026 do Truyền hình Cáp Hà Nội tổ chức đã bước vào vòng bán kết với sự góp mặt của 50 thí sinh xuất sắc.

Theo ban tổ chức, điểm mới của mùa giải là Top 50 sẽ tham gia trại hè MC nhí truyền hình kéo dài 2 ngày 1 đêm trước khi bước vào các phần thi chính thức. Hoạt động này kết hợp giữa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế.

Các thí sinh trực tiếp ghi hình series “Vũ trụ tí hon” trong khuôn khổ vòng bán kết.

Trong thời gian tham gia trại hè, các thí sinh được hướng dẫn kỹ năng dẫn chương trình truyền hình, làm việc với kịch bản, phối hợp cùng bạn dẫn, đồng thời tham gia các hoạt động tập thể nhằm phát triển sự tự tin, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Sau chương trình đào tạo, Top 50 sẽ ghi hình series “Vũ trụ tí hon”. Tại đây, các em không chỉ thể hiện kỹ năng dẫn chương trình mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất một chương trình truyền hình, từ đứng trước máy quay, xử lý nội dung đến phối hợp với ê-kíp sản xuất.

Ban Giám khảo sẽ đánh giá các thí sinh dựa trên những yếu tố quan trọng của một MC truyền hình, bao gồm phần tiếng, phần hình, khả năng xử lý nội dung và phong thái trước ống kính. Đồng hành cùng cuộc thi năm nay là MC Thảo Vân trong vai trò giám khảo cùng hội đồng chuyên môn còn có các đạo diễn, biên tập viên và những người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực truyền hình.

Top 50 tham gia trại hè “MC nhí truyền hình” kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Theo ban tổ chức, các phần thi của Top 50 sẽ được ghi hình thành các tập của series “Vũ trụ tí hon”, phát sóng trên kênh YouTV và nền tảng TV360. Qua đó, khán giả có cơ hội theo dõi hành trình học hỏi, rèn luyện cũng như sự trưởng thành của các thí sinh trong môi trường truyền hình thực tế.

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt có tiềm năng trong lĩnh vực dẫn chương trình, đồng thời tạo cơ hội để các em tiếp cận môi trường làm nghề từ sớm thông qua những trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tham gia các phần thi trình diễn trên sân khấu.