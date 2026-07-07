5 ý tưởng thiết kế nhà tiện nghi, ít tốn tiền

(VTC News) -

Một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải có mức đầu tư lớn, mà còn ở cách tối ưu công năng và sử dụng hợp lý từng mét vuông diện tích.

Dưới đây là những ý tưởng thiết kế tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả bất ngờ được cộng đồng yêu nội thất chia sẻ:

Góc tường bo cong

Những góc tường bo cong đang dần thay thế góc vuông truyền thống nhờ mang lại cảm giác mềm mại, thanh thoát và hiện đại cho không gian sống. Chỉ cần thiết kế một hốc tường cong nhỏ kết hợp hệ thống đèn LED ánh sáng là có thể tạo nên điểm nhấn trang trí tinh tế, gợi cảm giác sang trọng.

Góc tường bo cong gợi cảm giác sang trọng. (Ảnh minh họa: AI)

Đây là giải pháp thiết kế không quá tốn kém nhưng mang lại hiệu quả thẩm mỹ. Đặc biệt, kiểu bo cong còn giúp không gian trở nên liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi hơn, phù hợp với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn.

Đèn trần bầu trời sao

Các mẫu đèn tạo hiệu ứng bầu trời sao hoặc cực quang được nhiều gia đình lựa chọn nhằm nâng tầm không gian sống. Ánh sáng dịu nhẹ cùng những dải màu chuyển động tinh tế mang đến cảm giác thư thái, giúp xua tan căng thẳng sau một ngày dài.

Không chỉ tạo bầu không khí ấm cúng và dễ chịu vào buổi tối, đèn trần bầu trời sao còn là điểm nhấn trang trí ấn tượng, mà không cần đầu tư thay mới quá nhiều đồ nội thất.

Tạo “cửa sổ giả” trong nhà

Ô cửa sổ nhỏ đặt ở khu vực cầu thang hay vách ngăn có thể giúp không gian thông thoáng hơn. Thiết kế này đồng thời giúp ánh sáng lan tỏa, tạo cảm giác căn phòng rộng rãi hơn.

Khu cửa sổ cũng có thể tận dụng để đặt cây xanh hoặc trang trí thành điểm nhấn có chiều sâu.

Ưu tiên nội thất đa năng

Với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, nội thất đa năng là lựa chọn thông minh.

Các sản phẩm như giường kết hợp ngăn kéo, bàn ăn gấp gọn, sofa giường, tủ âm tường hay bàn làm việc tích hợp giá sách giúp tiết kiệm diện tích sử dụng mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt.

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Giá thành ban đầu có thể cao hơn một số sản phẩm thông thường, nhưng về lâu dài sẽ giảm số lượng đồ nội thất cần mua, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí.

Bố trí cây xanh

Không cần đầu tư những khu vườn lớn, chỉ với một khoảng ban công, giếng trời hoặc góc sân nhỏ, gia chủ đã có thể tạo nên không gian sống xanh. Những loại cây dễ chăm sóc như lưỡi hổ, trầu bà, cau cảnh hay các loại cây leo đều phù hợp với nhiều kiểu nhà ở.

Kết hợp cây xanh và ánh sáng tự nhiên sẽ giúp không gian sống dễ chịu và tiết kiệm năng lượng hơn.