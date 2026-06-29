Vì sao phong cách tối giản được ưa chuộng trong thiết kế nội thất?

(VTC News) -

Nội thất phong cách tối giản là gì?

Phong cách tối giản là trường phái thiết kế đề cao sự đơn giản trong bố cục, màu sắc và số lượng đồ nội thất. Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí, nội thất phong cách tối giản tập trung vào những vật dụng thực sự cần thiết, ưu tiên công năng và tính thẩm mỹ.

Không gian tối giản thường sử dụng các gam màu trung tính như trắng, xám, be hoặc màu gỗ tự nhiên kết hợp với ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Mỗi món đồ đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa góp phần tạo nên tổng thể hài hòa.

Lý do phong cách tối giản được chuộng trong thiết kế nội thất

Tiết kiệm chi phí

Phong cách tối giản không đồng nghĩa với việc lựa chọn những món đồ rẻ tiền, mà hướng đến việc đầu tư vào các sản phẩm chất lượng và có giá trị sử dụng lâu dài.

Thay vì sử dụng nhiều vật dụng trang trí, phong cách tối giản ưu tiên các món nội thất đa năng, bền đẹp và phù hợp với nhu cầu thực tế. Điều này giúp tránh lãng phí, đồng thời giảm chi phí thay thế hoặc sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng

Một trong những lý do quan trọng khiến phong cách tối giản được yêu thích là khả năng "mở rộng" không gian về mặt thị giác.

Nội thất phong cách tối giản tạo cảm giác rộng rãi. (Ảnh: AI)

Việc hạn chế đồ đạc và loại bỏ những chi tiết không cần thiết giúp căn phòng thoáng hơn, đặc biệt phù hợp với nhà phố, căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ. Khi không gian được sắp xếp khoa học, ánh sáng và luồng không khí cũng lưu thông tốt hơn, mang lại cảm giác dễ chịu.

Tiết kiệm thời gian vệ sinh nhà cửa

Một ưu điểm nổi bật của phong cách tối giản là giúp việc dọn dẹp trở nên nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. Nhờ hạn chế các món đồ không cần thiết, không gian luôn thông thoáng, ít bám bụi và dễ sắp xếp.

Phù hợp với nhiều loại hình nhà ở

Một ưu điểm khác của phong cách tối giản là tính linh hoạt. Dù là căn hộ chung cư hay nhà phố, phong cách tối giản đều có thể ứng dụng hiệu quả.

Phong cách tối giản cũng dễ dàng kết hợp với nhiều xu hướng thiết kế khác như Scandinavian, hiện đại... tạo nên không gian vừa tiện nghi vừa mang dấu ấn cá nhân.

Xu hướng nội thất bền vững

Khi xu hướng sống xanh và tiêu dùng có trách nhiệm lên ngôi, phong cách tối giản càng được đánh giá cao.

Việc chỉ sử dụng những món đồ thực sự cần thiết giúp giảm tiêu thụ tài nguyên, hạn chế phát sinh rác thải và kéo dài vòng đời của sản phẩm nội thất. Đồng thời, xu hướng ưu tiên vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, vải lanh hay mây tre cũng góp phần tạo nên không gian sống thân thiện với môi trường.

Dễ thanh khoản

Phong cách thiết kế tối giản thường ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, xám, be hoặc màu gỗ tự nhiên, mang đến cảm giác hài hòa và ít bị lỗi thời theo thời gian.

Chính sự đơn giản trong cách phối màu và lựa chọn nội thất giúp không gian phù hợp với thị hiếu của nhiều người. Nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê, ngôi nhà theo phong cách tối giản thường dễ bán lại.