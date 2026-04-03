3 thực phẩm giàu protein người trên 55 tuổi không nên bỏ qua

Giáo sư Wang YueDan - giáo sư miễn dịch học tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), từng chia sẻ rằng protein là trợ thủ đắc lực giúp cơ thể chống lại bệnh tật, giống như “vật liệu xây dựng” cho khả năng miễn dịch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể con người không thể dự trữ protein lâu dài. Khi các liên kết axit amin bị phá vỡ, protein cũng bị phân hủy, do đó việc bổ sung đều đặn qua chế độ ăn uống là điều cần thiết.

Người lớn tuổi, nhất là sau 55, thường đối mặt với nguy cơ thiếu hụt protein, dẫn đến suy giảm sức đề kháng, yếu cơ, sụt cân và hồi phục chậm khi mắc bệnh. Nếu nhận thấy các dấu hiệu như tóc rụng nhiều, móng giòn, cơ thể mệt mỏi hoặc giảm khối lượng cơ, có thể bạn đang không cung cấp đủ protein cho cơ thể.

Chế độ ăn giàu protein giúp người lớn tuổi khỏe mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Theo trang Aboluowang, dưới đây là 3 nhóm thực phẩm giàu protein, dễ tìm và phù hợp với người lớn tuổi.

Trứng – nguồn đạm chất lượng cao, dễ hấp thu

Trứng là lựa chọn lý tưởng cho những người không ăn nhiều thịt hoặc muốn bổ sung protein một cách nhẹ nhàng. Một quả trứng luộc cung cấp khoảng 6g protein, cùng nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B và các khoáng chất cần thiết. Trứng là thực phẩm dễ chế biến, phù hợp với hệ tiêu hóa của người cao tuổi.

Các loại hạt – bổ sung đạm kèm chất béo tốt

Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng hay hạt điều không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều chất béo không bão hòa và chất xơ. Các dưỡng chất này giúp hỗ trợ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh dư thừa calo.

Đậu và chế phẩm từ đậu – “kho dinh dưỡng” từ thực vật

Các loại đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen hay các sản phẩm từ đậu (đậu phụ, sữa đậu nành) là nguồn protein thực vật dồi dào. Không chỉ vậy, chúng còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Để duy trì thể trạng tốt khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, việc xây dựng chế độ ăn giàu protein là điều không thể bỏ qua. Kết hợp đa dạng các nguồn đạm từ động vật và thực vật sẽ giúp cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất, góp phần nâng cao sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một chế độ ăn hợp lý, cùng với vận động nhẹ nhàng và lối sống lành mạnh, chính là chìa khóa giúp bạn sống khỏe và sống lâu hơn.