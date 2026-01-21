Hai điều người trên 50 tuổi nên tránh khi ngủ trưa

(VTC News) -

Ngủ trưa được xem là thói quen có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Một giấc ngủ trưa hợp lý có thể giúp bù đắp tình trạng thiếu ngủ ban đêm, cải thiện tinh thần, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nếu ngủ trưa không đúng cách, lợi ích này có thể phản tác dụng, thậm chí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngủ trưa đúng cách giúp người trên 50 tuổi phục hồi năng lượng và bảo vệ sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Lợi ích của giấc ngủ trưa

Ngủ trưa đúng cách giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giảm mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo cho nửa ngày còn lại. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ trưa ngắn có thể góp phần cải thiện trí nhớ, ổn định tâm trạng và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch, mạch máu não. Những người ngủ đủ và ngủ chất lượng thường có tinh thần thoải mái hơn so với những người thiếu ngủ hoặc ngủ kém.

Ngủ trưa bao lâu là phù hợp?

Thời gian ngủ trưa lý tưởng cho người trên 50 tuổi là khoảng 20–30 phút (Ảnh: Shutterstock)

Dù mang lại lợi ích, việc ngủ trưa quá lâu lại không được khuyến khích, đặc biệt với người trên 50 tuổi. Khi phân tích dữ liệu giấc ngủ trưa của hơn 310.000 người, bác sĩ Pan Zhe (Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết, so với những người không ngủ trưa, việc ngủ trưa kéo dài hơn một giờ có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Ban đêm vẫn là thời điểm chính để cơ thể nghỉ ngơi, trong khi giấc ngủ trưa chỉ đóng vai trò bổ sung. Các chuyên gia khuyến nghị thời gian ngủ trưa lý tưởng nên dao động từ 20–30 phút, đủ để cơ thể phục hồi mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Hai thói quen người trên 50 tuổi nên tránh khi ngủ trưa

Không nên ngủ trưa ngay sau khi ăn

Việc đi ngủ ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa do nhu động ruột chậm lại khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Với người trên 50 tuổi, thói quen này còn làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch và mạch máu não. Sau khi ăn, lượng máu dồn nhiều về hệ tiêu hóa, nếu nằm ngủ ngay có thể khiến não thiếu oxy tạm thời, làm chậm quá trình lưu thông máu.

Không nên nằm sấp khi ngủ trưa

Ngủ sấp có thể gây thiếu máu não, tạo áp lực lên cột sống, vùng thắt lưng và các cơ, đặc biệt khi duy trì trong thời gian dài. Tư thế này còn có thể chèn ép lồng ngực và nhãn cầu, ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn máu và hệ thần kinh, khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn.

Ngủ trưa thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để ngủ trưa an toàn và hiệu quả, người trên 50 tuổi nên chờ khoảng 20–30 phút sau bữa ăn, chọn tư thế nằm ngửa hoặc nghiêng nhẹ, không gian yên tĩnh và tránh ngủ quá lâu. Duy trì thói quen ngủ trưa đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi tốt hơn và hạn chế các rủi ro sức khỏe không mong muốn.