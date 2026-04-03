3 nước chặn nghị quyết Liên hợp quốc cho sử dụng vũ lực mở lại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Hôm 2/4, Pháp, Trung Quốc và Nga ngăn chặn nỗ lực của các nước Ả-rập nhằm được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép tiến hành hành động quân sự chống Iran, mở lại eo biển Hormuz, theo The New York Times.

Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do Bahrain soạn thảo, với sự ủng hộ của các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh, dự kiến sẽ diễn ra vào 3/4. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga, Trung Quốc và Pháp có thể bị thuyết phục tham gia hay không.

Pháp, Nga và Trung Quốc - ba quốc gia có quyền phủ quyết đã phản đối việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran.

Bản dự thảo hiện tại đang ở phiên bản thứ tư sau nhiều tuần đàm phán kín. Phần gây bế tắc nêu rằng Hội đồng Bảo an cho phép các quốc gia thành viên “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo việc lưu thông và ngăn chặn các nỗ lực đóng eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz ngay cả sau chiến sự.

Sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch chống lại Iran, Tehran chặn đường đi của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, gây ra tình trạng thiếu hụt dầu trên toàn cầu và giá tăng vọt.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu mâu thuẫn về eo biển này: có ngày ông nói Mỹ không cần eo biển, nhưng ngày khác lại yêu cầu Iran phải mở lại. Trong bối cảnh đó, xuất hiện bất đồng giữa Mỹ và các nước NATO, khi ông Trump kêu gọi họ tham chiến để mở eo biển nhưng bị từ chối.

Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng UAE đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ mở eo biển Hormuz bằng vũ lực. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên trực tiếp tham gia chiến sự để đáp trả các cuộc tấn công của Iran.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong khi đó cho biết Ukraine cũng sẵn sàng góp phần mở lại tuyến đường này. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine trong việc đối phó phong tỏa trên biển có thể hữu ích cho việc bảo vệ hàng hải.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác. Ví dụ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng mọi nỗ lực mở eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự là không thực tế.