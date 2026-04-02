Cận cảnh tiêm kích F-15 truy đuổi UAV Shahed của Iran như phim hành động

Cận cảnh tiêm kích F-15 của Mỹ truy đuổi UAV Shahed của Iran. (Video: X)

Theo các tài khoản chia sẻ video trên X, tiêm kích F-15 của Mỹ rượt đuổi ít nhất hai máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 trị giá 20.000 USD của Iran, nhưng không thành công.

Video do một số kênh truyền thông được Iran hậu thuẫn đăng tải cũng cho thấy vụ nổ lớn trên mặt đất, tạo thành cột khói đen khổng lồ. Vị trí xảy ra vụ nổ được xác định là khu vực thuộc công ty dầu nhớt động cơ của Anh ở Erbil, Iraq.

Cho đến nay, Mỹ và đồng minh của họ vẫn chưa xác nhận vụ việc.

Hôm 1/4, một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác cũng nhắm vào cơ sở sản xuất dầu nhớt thuộc sở hữu của Anh tại khu vực Kurdistan của Iraq, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến khói đen cuồn cuộn bao trùm thành phố Erbil. Cơ sở này thuộc nhà máy dầu Castrol do Tập đoàn Sardar vận hành.

Cuộc tấn công diễn ra sau lời cảnh báo từ Đại sứ Iran tại Vương quốc Anh, ông Seyed Ali Mousavi, người tuyên bố Tehran đang đánh giá xem có nên tiến hành cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Anh hay không.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã trình lên Tổng thống Donald Trump bản kế hoạch thu giữ khoảng 453,5 kg uranium được làm giàu cao ở Iran, bao gồm việc vận chuyển thiết bị đào bới và xây dựng đường băng cho máy bay chở hàng để đưa vật liệu phóng xạ này ra ngoài.

Việc chiếm giữ kho uranium làm giàu của Iran là "mục tiêu hàng đầu" của chính quyền Washington, kế hoạch này đòi hỏi "việc vận chuyển bằng đường hàng không hàng trăm hoặc hàng nghìn binh lính và thiết bị hạng nặng".

Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc về cuộc chiến với Iran, Tổng thống Trump cũng nói với người dân Mỹ rằng cuộc chiến “sắp kết thúc”, dự đoán sẽ kéo dài thêm hai hoặc ba tuần nữa. Trước đó cùng ngày, ông cho biết Iran yêu cầu Mỹ ngừng bắn, nhưng Iran phủ nhận.