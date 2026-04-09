3 người Việt hồi sinh nhờ tạng hiến cô gái Anh: 'Cảm ơn bạn cho tôi cơ hội sống'

(VTC News) -

Các bệnh nhân nhận tạng hiến gửi lời tri ân gia đình O.S.W (Nguồn: BV Việt Đức)

Sau 5 ngày thực hiện ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bệnh nhân được nhận tạng hiến từ cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi, người Anh) đều tiến triển tích cực, hồi phục kỳ diệu, sức khỏe dần ổn định. Trước đó, cả ba đều suy tạng giai đoạn cuối, phải đối mặt với nguy cơ khó kéo dài sự sống.

Được hồi sinh, ba người bệnh cùng thân nhân rất xúc động và cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng.

“Tôi đang cảm nhận những thay đổi tích cực trong cơ thể, tôi như được sinh ra một lần nữa. Xin cảm ơn tấm lòng nhân văn của gia đình người hiến”, chị H - người nhận tạng thận xúc động chia sẻ.

"Không có từ ngữ nào diễn tả hết lòng biết ơn này. Xin cảm ơn nghĩa cử của gia đình người hiến cho chúng tôi cơ hội được tiếp tục sống”.

Cô gái trẻ O.S.W bị tai nạn trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cấp cứu bằng tất cả mọi nguồn lực, nhưng do chấn thương quá nặng, O.S.W đã rơi vào tình trạng chết não. Trong giây phút vô cùng đau thương nhưng bố mẹ và gia đình O.S.W quyết định hiến tạng con gái cho các bệnh nhân Việt Nam đang cần tạng hiến.

Lá gan giúp hồi sinh nam bệnh nhân N.V.G (53 tuổi) bị suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng, từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Hai quả thận mang lại cơ hội sống mới cho anh H.V.Đ (35 tuổi) và chị H.T.T.H (41 tuổi) - những bệnh nhân nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Nghĩa cử hiến tạng của thiếu nữ người Anh và sự hồi sinh của các bệnh nhân không chỉ là thành công về mặt y học mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái xuyên quốc gia, khi sự sống được nối dài từ những nghĩa cử cao đẹp nhất.