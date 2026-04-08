Khoảnh khắc xúc động tại lễ tri ân cô gái Anh 19 tuổi hiến tạng cứu người Việt

Sáng 8/4, tại Lễ tri ân gia đình cô gái O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 người bệnh Việt Nam, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) trước mất mát không gì có thể bù đắp.

Bệnh viện Việt Đức tri ân gia đình cô gái O.S.W (Ảnh: BVCC)

Ông chia sẻ, sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi đau quá lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc trong cộng đồng.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân sâu sắc và biết ơn chân thành tới gia đình, bởi món quà vô giá đã trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia.

Cha mẹ O.S.W xúc động chia sẻ về con: cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào đại học, chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô. Gia đình cho biết cô có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc tại Việt Nam, luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này.

Người cha bày tỏ sự tự hào sâu sắc, còn người mẹ tin rằng con gái họ vẫn sẽ tiếp tục sống theo cách thật đẹp trong những cuộc đời được hồi sinh và trong tình yêu thương của gia đình. Nhắc về Hà Nội - nơi mang nhịp sống sôi động thân quen như quê hương London - cha mẹ cô chia sẻ họ tìm thấy sự an ủi khi biết con gái mình sẽ mãi là một phần của nơi đây, theo cách rất riêng.

Xúc động phút giây tiễn biệt cô gái trẻ (Nguồn: BV Việt Đức)

Trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình cô gái O.S.W, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư tri ân; đồng thời khẳng định sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và di sản của O.S.W sẽ tiếp tục sống mãi trong những cuộc đời được hồi sinh cũng như trong trái tim người dân Việt Nam.