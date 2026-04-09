Tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng: 'Bạn đến như lữ khách, rời đi như người hùng'

(VTC News) -

Trong không gian lặng đi trước giờ phẫu thuật lấy tạng, những y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cúi đầu mặc niệm, tiễn biệt cô gái trẻ người Anh - người vừa khép lại hành trình đời mình, nhưng lại mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Trước thời khắc đặc biệt ấy, các y bác sĩ đơn vị Tư vấn - Điều phối Ghép tạng và toàn thể đội ngũ y bác sĩ đọc bức thư tiễn biệt như lời chào cuối cùng gửi tới cô gái 19 tuổi. Giọng đọc chậm lại giữa phòng mổ, nơi lẽ ra chỉ có âm thanh của máy móc và những mệnh lệnh chuyên môn. Nhưng hôm đó, có thêm những khoảng lặng.

Khoảnh khắc bác sĩ đọc bức thư tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng (Ảnh: BVCC)

"Chúng tôi viết những dòng này với tất cả sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành vì bạn chọn Việt Nam là điểm đến trong hành trình cuộc đời mình.

Được tiếp đón bạn tại đất nước là vinh dự lớn lao. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự tin tưởng tuyệt đối mà bạn và gia đình dành cho Bệnh viện Việt Đức trong những giờ phút ngặt nghèo nhất.

Dẫu cho các bác sĩ dốc hết tâm sức nhưng tổn thương ấy là quá lớn. Vào 8h30 bạn được xác định chết não, thế nhưng hành trình của bạn tại Việt Nam sẽ không khép lại.

Dù chúng ta đến từ những đất nước khác nhau nói những ngôn ngữ khác và mang trên mình những tấm hộ chiếu chẳng cùng màu sắc, hôm nay mọi khoảng cách đó hoàn toàn tan biến. Trước quyết định cao cả của gia đình bạn về việc hiến tặng mô tạng, chúng tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là thành viên trong đại gia đình.

Bằng với việc trao đi "món quà của sự sống" cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi. Một phần cơ thể của bạn sẽ mãi mãi ở lại với chúng tôi. Tiếp tục nhịp thở và sống trên mảnh đất Việt Nam này.

Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách, nhưng rời đi như người hùng. Tấm lòng của bạn sẽ sống mai trong trái tim của những người được cứu sống và trong ký ức vẹn nguyên của người dân Việt Nam. Cầu chúc bạn có một chuyến hành trình về với thiên thu thật bình an và thanh thản".

Cô gái O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) bị tai nạn khi đang du lịch tại Việt Nam và rơi vào tình trạng chết não. bố mẹ và gia đình O.S.W bay từ London sang Bệnh viện Việt Đức, ôm hôn từ biệt cô con gái 19 tuổi trước thời khắc quyết định hiến tạng con để trao sự sống cho người bệnh khác.

Tại lễ tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình O.S.W, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân sâu sắc và biết ơn chân thành tới gia đình, bởi món quà vô giá đã trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia.

Trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình cô gái O.S.W, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư tri ân; đồng thời khẳng định sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và di sản của O.S.W sẽ tiếp tục sống mãi trong những cuộc đời được hồi sinh cũng như trong trái tim người dân Việt Nam.