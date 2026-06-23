Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 3 năm qua tăng giảm thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội từ 20,1 - 26 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Sinh dược học. Ngành có điểm cao nhất là Khoa học dữ liệu.

Năm học 2026-2027, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2510 sinh viên thuộc 28 ngành/Chương trình đào tạo.

Sinh viên năm nhất trúng tuyển vào các ngành: Khoa học máy tính và thông tin, Công nghệ bán dẫn, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học và Môi trường, Sức khỏe và An toàn sẽ học tập tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Xã Hòa Lạc, Hà Nội cho đến khi sinh viên đi thực tập, thực tế hoặc tốt nghiệp. Nhà trường đảm bảo chỗ ở nội trú và ngoại trú cho sinh viên năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc.

Các sinh viên năm thứ nhất thuộc các ngành còn lại được đào tạo tại 334 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước và quốc tế với 6 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực

Phương thức 4: Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển.

Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

Phương thức 6: Sử dụng phương thức khác.

Năm nay, học phí của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ áp dụng từ 19,1 - 40 triệu đồng.