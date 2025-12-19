Khởi công Lynn Times Onsen Retreat, mở ra phân khúc trị liệu tại Hưng Yên

(VTC News) -

Sáng 19/12, hưởng ứng tinh thần thi đua, thực hiện theo lời kêu gọi của Thủ tướng về việc triển khai các công trình, dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Onsen Fuji đồng loạt tổ chức lễ khởi công ba dự án chiến lược tại ba tỉnh.

Tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, dự án dự án Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) chính thức được khởi công, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong chiến lược phát triển bất động sản trị liệu của Tập đoàn.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cấp, các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên; ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Onsen Fuji cùng các đối tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho một dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo các cấp, ban lãnh đạo Tập đoàn và đối tác tham dự lễ khởi công.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên do Công ty Cổ phần Khoáng nóng Onsen Retreat Hưng Yên làm chủ đầu tư, được quy hoạch với quy mô 49.4ha cung cấp hơn 3.000 sản phẩm, trong đó có 700 căn hộ trị liệu Thera Home - phát triển dựa trên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp khoáng nóng tự nhiên, y học hiện đại và dịch vụ chăm sóc y tế 24/7.

Tọa lạc tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên - khu vực được thiên nhiên ưu ái với nguồn khoáng nóng quý hiếm từng được UNICEF phát hiện từ năm 1994 - dự án đồng thời sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối thuận tiện tới Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các trung tâm kinh tế trọng điểm.

Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp khu vực Đông Hà Nội. Dự án kiến tạo không gian sống nơi kiến trúc hài hòa cùng hệ tiện ích trị liệu chuyên sâu, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó đáp ứng trọn vẹn bốn nhu cầu cốt lõi: an cư bền vững, nghỉ dưỡng thượng lưu, trải nghiệm văn hóa - giải trí đặc sắc và giá trị đầu tư thương mại dài hạn.

Ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji - chia sẻ về tầm nhìn của dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji - chia sẻ: “Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên là một trong những dự án trọng điểm, được Tập đoàn dành nhiều tâm huyết đầu tư, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bất động sản trị liệu gắn với tài nguyên khoáng nóng.

Chúng tôi cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn; qua đó đóng góp tích cực vào phát triển hạ tầng, du lịch và dịch vụ địa phương, tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.”

Trong không khí trang trọng và phấn khởi, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Onsen Fuji và chủ đầu tư đã cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô lớn tại khu vực Đông Hà Nội, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.

Cũng trong ngày, Tập đoàn Onsen Fuji đồng thời tổ chức lễ khởi công hai dự án lớn tại Phú Thọ và Ninh Bình, gồm: Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) và Công trình căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị Tokyu Residences (Tòa căn hộ Thera Home).

Đây đều là các dự án phát triển theo mô hình bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe và trị liệu bền vững, nơi giá trị đầu tư song hành cùng giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Với tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản trị liệu của Tập đoàn Onsen Fuji, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được kỳ vọng sớm trở thành điểm đến nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch và mang lại những giá trị thiết thực cho tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.