25 phút hồi sức giành sự sống cho bé sinh non nặng 1 kg

(VTC News) -

Sản phụ mang thai 29 tuần bất ngờ khó thở, đau ngực, được điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng, người mẹ được chẩn đoán phù phổi cấp, tiền sản giật nặng, phải đặt nội khí quản và chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Trong khi tính mạng người mẹ đứng trước nhiều nguy cơ, thai nhi mới 29 tuần tuổi cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do sinh non.

Trước tình huống cấp cứu đặc biệt, các chuyên khoa Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức và Nhi - Sơ sinh khẩn trương hội chẩn, thống nhất phương án mổ lấy thai cấp cứu với mục tiêu bảo đảm cơ hội sống cho cả mẹ và con.

Em bé chào đời chỉ nặng 1kg, không khóc, tím tái, nhịp tim dưới 60 lần/phút, tình trạng hô hấp và tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám liên tục cho bé.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Duyên - bác sĩ Trung tâm Nhi khoa, khẩn trương đặt nội khí quản, hỗ trợ thông khí và hồi sức sơ sinh tích cực trong 25 phút ngay tại phòng mổ.

Sau đó, trẻ có đáp ứng và được chuyển ngay đến Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Trong quá trình điều trị, trẻ được thở máy trong 10 ngày, sử dụng surfactant (Curosurf) để điều trị bệnh màng trong. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn cùng nguy cơ xuất hiện biến chứng liên quan đến sinh non được theo dõi chặt chẽ.

Dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong hành trình hồi phục. Từ nuôi dưỡng tĩnh mạch ở giai đoạn đầu, trẻ từng bước được chuyển sang nuôi dưỡng qua sonde, sau đó tập bú bình khi tình trạng lâm sàng cho phép.

Bên cạnh các biện pháp điều trị chuyên sâu, trẻ được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo (da kề da), kết hợp theo dõi thân nhiệt, bảo đảm dinh dưỡng và hỗ trợ tăng trưởng phù hợp với đặc điểm của trẻ sinh non.

Gia đình xúc động viết thư cảm ơn bệnh viện.

Sau 41 ngày điều trị, em bé sinh non ở tuần thai thứ 29, từng chỉ nặng 1kg và phải hồi sức tích cực ngay sau sinh, đã có những bước tiến đáng mừng. Trẻ hiện có thể tự thở, bú bình và tăng cân lên 1,5kg.