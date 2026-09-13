73 ngày kỳ diệu của bé trai sinh non nặng 750 gram

(VTC News) -

N.T.L, 22 tuổi, chờ đợi 4 năm để được làm mẹ. Sau một lần thai lưu, cuối năm 2025, chị quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Niềm vui ấy không kéo dài. Ở tuần thai thứ 12, trong một lần khám, bác sĩ phát hiện chiều dài cổ tử cung của chị chỉ còn 25 mm. Chị đồng thời được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ, phải sử dụng insulin liều 70 đơn vị mỗi ngày và theo dõi sát.

Đến tuần 16, cổ tử cung tiếp tục ngắn xuống còn 20 mm. Chị được khâu cổ tử cung tại một bệnh viện tư nhân với hy vọng kéo dài thai kỳ.

Tuần 19, khi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện cổ tử cung ngắn hơn và mở 2 cm. Chị được nhập viện dưỡng thai tại Khoa A4 trong tình trạng nguy cơ cao. Tình trạng tiểu đường thai kỳ, cổ tử cung ngắn và có chỉ khâu khiến chị luôn đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, vỡ ối và chuyển dạ sinh non.

Từ em bé chào đời với cân nặng 750 gram, ngày xuất viện đã 2,1 kg.

Dưới sự theo dõi của ThS.BSCKII Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng các bác sĩ, điều dưỡng, thai kỳ tiếp tục được kéo dài. Đến tuần 24, chị L. vỡ ối sớm. Các bác sĩ phải cắt chỉ khâu cổ tử cung. Người mẹ trẻ hiểu rằng cơ hội giữ thai ngày càng mong manh.

“Ngày hôm đó sau khi bác sĩ thông báo vỡ ối, em đã khóc rất nhiều. Em chỉ mong giữ được con thêm ngày nào hay ngày đó”, chị kể.

Năm ngày sau, khi đang tắm, chị bị ngã. Kết quả kiểm tra cho thấy lượng nước trong buồng ối gần như cạn hết. Các bác sĩ giải thích với gia đình những nguy cơ khi tiếp tục giữ thai như nhiễm trùng, thai chậm phát triển, thiểu sản phổi, thậm chí mất tim thai.

Vẫn muốn chờ thêm, đêm đó, chị L. lên mạng tìm những trường hợp sinh non ở tuần 24. Càng đọc, chị càng lo sợ về những gì con có thể phải đối mặt nếu chào đời quá sớm. Trong căn phòng bệnh, người mẹ chỉ biết nằm im, chờ từng dấu hiệu từ con.

“Sáng hôm sau, em bắt đầu ra máu dù chưa có cơn chuyển dạ rõ ràng”, chị nhớ lại.

Các bác sĩ chuyển chị xuống Khoa A2 để chuẩn bị sinh. Gia đình được giải thích về tiên lượng của trẻ sinh cực non. Ở tuổi thai 24 tuần, em bé có nguy cơ không qua khỏi sau sinh hoặc phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu sống sót.

20h16, em bé chào đời với cân nặng 750 gram. Cơ thể nhỏ bé, đỏ hỏn, được các bác sĩ nhanh chóng chuyển lên Khoa Sơ sinh để hồi sức và tiếp tục điều trị.

Những ngày đầu tiên là chuỗi thử thách liên tiếp. Bé suy hô hấp, phải hỗ trợ thở CPAP (phương pháp hỗ trợ hô hấp bằng cách thổi luồng khí có áp lực dương liên tục vào đường thở để giữ cho phổi hoặc đường thở không bị xẹp), phản xạ kém và xuất hiện những cơn ngừng thở. Bé còn có ống động mạch tồn tại, một tình trạng thường gặp ở trẻ sinh cực non.

Sau 5 lần điều trị bằng thuốc, ống động mạch đóng lại. Tuy nhiên, em bé tiếp tục mắc bệnh phổi mạn, khiến quá trình cai hỗ trợ hô hấp được dự báo rất khó khăn.

Trong khi con nằm viện, chị L. cố gắng duy trì sữa mẹ. Chị vắt sữa gửi vào bệnh viện theo từng cữ, có những thời điểm cơ thể mệt mỏi, sốt vì viêm tuyến vú do không thể duy trì lịch hút sữa đều đặn.

Mỗi lần nhận điện thoại từ bác sĩ, hai vợ chồng lại thấp thỏm. Tin con ăn thêm được 1-2 ml sữa, tăng thêm vài gram cũng đủ khiến họ vui cả ngày. “Chỉ cần bác sĩ nói con tăng cân, ăn được thêm một chút là em thấy nhẹ lòng”, chị nói.

Em bé phải thở CPAP trong 66 ngày, sau đó tiếp tục hỗ trợ oxy thêm 7 ngày mới có thể tự thở hoàn toàn. Từ một trẻ sinh ở tuần 24 với cân nặng 750 gram, bé từng bước vượt qua những biến chứng nguy hiểm của sinh cực non.

Ngày xuất viện, cân nặng của bé đạt 2,1 kg. Bé tự thở, bú bình tốt và đủ điều kiện trở về nhà.

Sau 4 năm chờ đợi, một lần mất con và những tháng ngày thai kỳ đầy bất trắc, chị L. cuối cùng được ôm con vào lòng. “6 tháng với những giọt nước mắt, cuối cùng em cũng được khóc vì hạnh phúc”, chị nói.

Với gia đình, hành trình của bé không chỉ bắt đầu từ lần chuyển phôi IVF thành công mà còn là khoảng thời gian người mẹ cố giữ thai thêm từng ngày, là những giờ phút chờ đợi trong phòng bệnh và hơn hai tháng con chiến đấu trong khoa Sơ sinh.

Từ 750 gram đến 2,1 kg, từ một em bé phải phụ thuộc vào hỗ trợ hô hấp đến ngày tự thở và trở về nhà, hành trình ấy khép lại bằng khoảnh khắc mà gia đình đã chờ suốt nhiều năm: Được đón con về.