Cứu sống bệnh nhi sinh non nặng 700 gram thủng ruột tự phát

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đêm 8/10, ê-kíp y bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi sinh cực non, chỉ nặng 700 gram, bị thủng ruột tự phát.

Đây là ca bệnh đặc biệt nguy kịch do trẻ sinh ở tuổi thai rất nhỏ, cân nặng cực thấp, các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện, đặt ra nhiều thách thức trong quá trình hồi sức, gây mê và phẫu thuật.

Theo hồ sơ chuyển viện, bé trai sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khi thai được 26 tuần, cân nặng lúc sinh 700 gram. Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện hồng tím, da mỏng, khóc rên, phản xạ kém và trương lực cơ yếu. Trẻ được hồi sức sơ sinh, hỗ trợ thở bằng phương pháp CPAP trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại Khoa Hồi sức sơ sinh. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, ở trẻ sinh cực non, nhiều cơ quan, đặc biệt là hệ hô hấp và tiêu hóa, chưa phát triển hoàn thiện. Cân nặng cực thấp cùng thể trạng non yếu khiến trẻ đối mặt nguy cơ cao xảy ra biến chứng, đồng thời gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khẩn trương huy động các ê-kíp chuyên khoa phối hợp phẫu thuật ngay trong đêm. Khoa Ngoại Tổng hợp trực tiếp thực hiện phẫu thuật, trong khi Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Hồi sức sơ sinh phối hợp gây mê, hồi sức và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn của trẻ.

Với cân nặng chỉ 700 gram, mọi thao tác trong quá trình phẫu thuật và hồi sức đều đòi hỏi độ chính xác và sự thận trọng cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình can thiệp và chăm sóc bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát chỉ số sinh tồn, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát thân nhiệt và triển khai các biện pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của trẻ.

Theo các bác sĩ, thủng ruột tự phát là tình trạng xuất hiện lỗ thủng trên thành ruột, có thể gây biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Đối với trẻ sinh cực non, việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác tình trạng bệnh và can thiệp đúng thời điểm đóng vai trò quan trọng trong điều trị.

Đối với trẻ sinh non cực non, phẫu thuật thành công mới là một bước trong quá trình điều trị. Bệnh nhi vẫn cần được chăm sóc tích cực, theo dõi liên tục để phát hiện sớm những diễn biến bất thường và điều chỉnh phương án điều trị khi cần thiết.

Quá trình chăm sóc những trẻ có cân nặng cực thấp đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng thao tác, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và phối hợp chặt chẽ giữa các nhân viên y tế nhằm bảo vệ sự sống mong manh của trẻ.