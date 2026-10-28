Bệnh nhi 7 tuổi trụy tim mạch vì cúm A, thoát cửa tử sau gần 12 ngày chạy ECMO

(VTC News) -

Bệnh nhi Phạm Thiên D. A. (7 tuổi ngụ TP Cần Thơ) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp.

Trước đó, bé có triệu chứng sốt cao, mệt, khó thở, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, truỵ mạch. Tại đây bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, kháng sinh, truyền thuốc vận mạch, hội chẩn khẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

Ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực lập tức được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị các dụng cụ cần thiết thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhi.

Bệnh nhi nguy kịch do mắc cúm A. (Ảnh: BVCC)

Ngoài ra, các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục để ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokin. Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng virus.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai ECMO với sự hỗ trợ của bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó bệnh nhi được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan được phục hồi.

Theo PGS. TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện đang vào mùa cúm, bệnh thường do cúm mùa A, B. Bệnh cúm mùa thường biểu hiện nhẹ với các triệu chứng khởi phát đột ngột với sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi; ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

“Ở trẻ em có thể gặp triệu chứng buồn nôn, nôn, hoặc tiêu chảy. Phần lớn người bệnh nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3 đến 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục. Tuy nhiên một số người bệnh có thể tiến triển thành cúm nặng, có thể gặp các biến chứng như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương các cơ quan khác như suy gan, suy thận, đe dọa tính mạng”, BS Quang nói.

Bác sĩ khuyến cáo, người mắc cúm cần đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu trở nặng như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái hoặc rối loạn tri giác. Đặc biệt, các biểu hiện trụy tim mạch như tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhưng yếu là những dấu hiệu nguy hiểm, cần được cấp cứu kịp thời để tránh đe dọa tính mạng.

Người bệnh không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh khi mắc cúm. Việc sử dụng thuốc cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, căn cứ vào tình trạng bệnh và nguy cơ biến chứng. Tự ý dùng thuốc không đúng chỉ định có thể gây tác dụng phụ, đồng thời việc lạm dụng kháng sinh làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh.