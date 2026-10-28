Bộ Y tế nghiên cứu cho trẻ dưới 15 tuổi chỉ hiến mô tái sinh cho anh chị em ruột

(VTC News) -

Bộ trưởng Đào Hồng Lan rưng rưng khi nhắc về các em bé chờ ghép tạng. (Nguồn: Znews)

Theo dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh (trừ máu và các thành phần của máu) cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến khác phù hợp.

Người dưới 15 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh (trừ máu và các thành phần của máu) cho cha đẻ, mẹ đẻ, anh chị em ruột khi không có người hiến khác phù hợp. Mô tái sinh được hiến như tế bào gốc, máu, huyết tương; không cho phép hiến các loại mô không tái sinh khi còn sống như võng mạc, củng mạc, van tim.

Việc hiến mô ở người dưới 18 tuổi khi còn sống phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ người chưa thành niên, có sự đồng ý bằng văn bản của đại diện người đó.

Tuy nhiên, trong họp báo về dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu về việc trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh, đề xuất thu hẹp phạm vi hiến, chỉ hiến cho anh chị em ruột.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: BYT)

Theo Thứ trưởng, đề xuất này nằm trong các biện pháp kiểm soát và phòng chống mua bán mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi. Người hiến phải được tư vấn độc lập theo quy trình do Bộ Y tế ban hành, bảo đảm được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép. Đặc biệt, sự phản đối hoặc không đồng ý của trẻ ở bất kỳ thời điểm nào đều phải được tôn trọng và ghi nhận.

Liên quan đến việc hiến mô tái sinh ở người dưới 18 tuổi còn sống, Giáo sư Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đề cập nhu cầu ghép tế bào gốc tạo máu ở trẻ mắc các bệnh lý về máu, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh.

Những bệnh nhi mắc thể nặng có thể phải truyền máu định kỳ, có trường hợp khoảng 20 ngày một lần. Việc tìm được nguồn tế bào gốc tạo máu phù hợp từ người thân có thể mở ra cơ hội điều trị.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phân biệt rõ việc đăng ký nguyện vọng hiến với điều kiện thực tế để được hiến, đồng thời bảo đảm an toàn cho trẻ trong mọi trường hợp.

PGS.TS Dương Đức Hùng cũng cho rằng nếu xem xét cho phép trẻ em hiến mô tái sinh, quy định phải bảo đảm việc lấy mô không gây ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt và lâu dài, đồng thời không để lại di chứng.

Việc mở rộng phạm vi này có thể tạo ra những kẽ hở để lợi dụng quan hệ gia đình, chẳng hạn thông qua việc nhận con nuôi nhằm phục vụ mục đích khác. Vì vậy, ông đồng tình với hướng thu hẹp nhóm người được nhận mô hiến từ trẻ em, tập trung vào những người có quan hệ huyết thống trực tiếp.