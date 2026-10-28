Bộ Y tế thu hồi 715 số công bố mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định thu hồi 715 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, 488 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Thủy Lộc - HCM bị thu hồi theo đề nghị của doanh nghiệp. Công ty có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Theo quyết định, lý do thu hồi là doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm đã đăng ký.

Công ty cổ phần Thủy Lộc - HCM đề nghị thu hồi số công bố của 488 mỹ phẩm.

Ở quyết định khác, Cục Quản lý Dược thu hồi 227 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị của 20 doanh nghiệp.

Danh sách các đơn vị liên quan có Công ty cổ phần Tập đoàn Omi, Công ty cổ phần Ominext, Công ty TNHH quốc tế Econic, Công ty TNHH Changwon Profession Việt Nam, Công ty cổ phần Mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH Plan Do See Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ văn phòng Bắc Hà.

Các doanh nghiệp đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố do không còn nhu cầu kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm tương ứng.

Các quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Danh mục cụ thể các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi được đính kèm từng quyết định của Cục Quản lý Dược.