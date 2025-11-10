Khởi tranh Vivu Sport Super Cup 2025 – bùng nổ đam mê bóng đá phong trào

(VTC News) -

Giữa làn sóng đó, Vivu Sport Super Cup 2025 ra đời với mục tiêu tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, quy mô và giàu cảm xúc cho cộng đồng yêu bóng đá phong trào.

Được tổ chức tại sân PM Sport (TP.HCM), từ ngày 2/11 đến 7/12, giải đấu quy tụ hàng loạt đội bóng phủi hàng đầu khu vực, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao, sôi động và đầy tính cống hiến.

Không chỉ là nơi tranh tài, Vivu Sport Super Cup còn hướng tới việc kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao Việt, khuyến khích lối sống năng động và xây dựng hình ảnh bóng đá phủi ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Không chỉ nóng bởi những pha bóng kịch tính, lễ khai mạc Vivu Sport Super Cup 2025 tối ngày 2/11 tại sân PM Sport còn khiến hàng trăm cổ động viên bùng nổ cảm xúc khi ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ xuất hiện và “đốt cháy” sân phủi bằng loạt ca khúc sôi động.

Hồ Quang Hiếu “cháy” hết mình trên sân khấu khai mạc Vivu Sport Super Cup 2025.

Không chỉ có sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, lễ khai mạc Vivu Sport Super Cup 2025 còn thu hút mọi ánh nhìn nhờ dàn KOLs đình đám góp mặt cổ vũ, tiêu biểu là Trần Hà Linh – gương mặt quen thuộc trong cộng đồng mạng với phong cách năng động, cá tính và đậm chất Gen Z.

Hồ Quang Hiếu cùng Trần Hà Linh và dàn KOLs “đốt cháy” lễ khai mạc Vivu Sport Super Cup 2025 – sân phủi Sài Gòn nóng hơn bao giờ hết.

Ngay sau lễ khai mạc sôi động vào lúc 15h tại sân PM Sport, Vivu Sport Super Cup 2025 chính thức khởi tranh với loạt trận vòng bảng đầu tiên diễn ra vào chiều 2/11. Bốn trận đấu mở màn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, khi các đội bóng phong trào hàng đầu TP.HCM bước vào cuộc đua với tinh thần quyết liệt và đầy hứng khởi.

Công bố kết quả bốc thăm VIVU SUPER CUP 2025.

Ngay trong ngày khai mạc, Hoàng Vũ FC – một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch – đã có màn ra quân ấn tượng khi chạm trán Thanh Bình FC. Với lối chơi mạnh mẽ, kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận tốt, Hoàng Vũ FC nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, mang đến những pha bóng đẹp mắt và khiến khán giả không thể rời mắt.

Không khí tại sân PM Sport trở nên bùng nổ khi hàng trăm cổ động viên liên tục hò reo, tiếp lửa cho các cầu thủ. Dù là giải phong trào, tinh thần thi đấu máu lửa và sự chuyên nghiệp trong từng đường bóng đã khiến Vivu Sport Super Cup 2025 không khác gì một giải đấu chuyên nghiệp thực thụ. Khởi đầu đầy hứng khởi này hứa hẹn một mùa giải bùng nổ, nơi đam mê và tinh thần thể thao Việt được thắp sáng trên từng mét cỏ sân phủi.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 120.000.000 VNĐ, Vivu Sport Super Cup 2025 không chỉ là sân chơi phong trào đơn thuần mà là cuộc tranh tài thực thụ của những đội bóng mạnh nhất TP.HCM. Mỗi bàn thắng, mỗi pha bóng đẹp giờ đây không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là bước tiến đến những phần thưởng giá trị và chiếc cúp vô địch danh giá.

Cuộc đua chính thức bắt đầu – liệu đội bóng nào sẽ chạm tay vào ngôi vương và khẳng định tên tuổi tại mùa giải đầu tiên của Vivu Sport Super Cup?