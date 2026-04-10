Xưởng giày trái phép 'mọc' giữa khu dân cư ở Hưng Yên: Vì sao chưa bị xử lý?

Cuối năm 2025, Báo Điện tử VTC News nhận được phản ánh của người dân xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên) về việc Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt mở xưởng sản xuất giày da trái phép trong khu dân cư.

Dù người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và địa phương, nhưng vụ việc không được giải quyết, gây bức xúc kéo dài.

Theo phản ánh của người dân, cách đây hơn 10 năm, khu đất nằm cạnh trụ sở UBND xã Tiến Đức cũ (nay là xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) được quy hoạch và đấu giá đất cho người dân làm nhà ở. Năm 2018, một doanh nghiệp đến đây mở xưởng sản xuất trái phép đồ nhựa gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Các hộ dân nhiều lần làm đơn đề nghị UBND xã Tiến Đức dẹp xưởng sản xuất. Đến tháng 3/2025, chính quyền xã mới hoàn tất việc “trục xuất” xưởng nhựa đi nơi khác.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2025, khu đất trên tiếp tục “mọc” lên một xưởng sản xuất giày da với quy mô hơn 300 công nhân, lớn hơn gấp 3 lần xưởng nhựa cũ và hoạt động từ đó đến nay. Mặc dù người dân liên tục gửi đơn lên các cấp chính quyền nhưng cơ sở sản xuất này vẫn hoạt động bình thường, khiến dư luận bức xúc.

“Việc sản xuất giày của công ty gây ô nhiễm, độc hại hơn xưởng nhựa, công nhân đông đúc đi lại trong khu dân cư bé nhỏ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Xe tải, xe container chở hàng ngày đêm làm hư hỏng đường của khu dân cư, gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Xưởng sản xuất giày đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân hai thôn Tây Nha và Trung Thượng.

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị lãnh đạo xã Long Hưng chỉ đạo các cơ quan chức năng, yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động của xưởng sản xuất giày mở trái phép trong khu dân cư, trả lại cuộc sống yên bình cho chúng tôi”, người dân bức xúc phản ánh.

Những chuyến xe container, xe tải hạng nặng vẫn tấp nập ra vào xưởng sản xuất.

Phóng viên Báo Điện tử VTC News nhiều lần liên hệ với UBND xã Long Hưng để làm rõ những nội dung người dân phản ánh, bức xúc nhưng không nhận được hồi đáp.

Ngày 6/4, Báo Điện tử VTC News nhận được Công văn số 305 (ký ngày 1/4) cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, văn bản này không trả lời các nội dung cụ thể liên quan đến xưởng sản xuất giày da hoạt động trái phép trong khu dân cư mà Báo đã nêu tại hai công văn trước đó.

Khu nhà xưởng của Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt nằm ngay cạnh trụ sở UBND xã Tiến Đức (cũ), nay làm trụ sở Công an xã Long Hưng.

Tại công văn trả lời, UBND xã Long Hưng cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã làm việc với đại diện người sử dụng đất và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt.

Qua xem xét hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan, hiện nay diện tích đất Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt đang thuê và hoạt động sản xuất giày da bao gồm 18 lô đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (8 lô đất của bà Bùi Thị Minh, 10 lô đất của ông Lê Đình Lợi và bà Bùi Thị Gái) và một phần đất là do xây lấn chiếm diện tích đất giao thông, thủy lợi do UBND xã quản lý.

UBND xã đã làm việc với Công ty và chủ hộ cho thuê đất, đồng thời yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch.

“Tuy nhiên đến ngày 30/3/2026, các đơn vị, cá nhân liên quan không thực hiện theo đúng cam kết, UBND xã đã thống nhất thực hiện các quy trình xử lý các vi phạm đối với Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt và chủ hộ cho thuê đất theo quy định của pháp luật”, công văn của UBND xã Long Hưng nêu.

Khu nhà xưởng, kho hàng của doanh nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng trên cả đất giao thông, thủy lợi do xã quản lý.

Như vậy, mặc dù người dân nhiều lần gửi đơn phản ánh, nhưng tình trạng vi phạm của Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt và chủ sử dụng đất vẫn chưa được xử lý.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!