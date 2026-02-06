Quán bia biến tướng, hoạt động như bar ngoài trời tra tấn khu dân cư

(VTC News) -

Quán bia biến tướng thành bar ngoài trời

Nhiều ngày qua, người dân tổ dân phố Tân Dương 1, phường Thủy Nguyên (Hải Phòng) phải chịu đựng tiếng nhạc ồn ào kéo dài đến đêm khuya phát ra từ quán The King Garden Beer nằm gần khu dân cư.

Quán The King Beer Garden thường xuyên mở nhạc DJ công suất lớn khiến người dân bức xúc.

Đại diện các hộ dân cho biết quán này thường xuyên bật nhạc với âm lượng lớn, kéo dài quá 23h, thậm chí còn sử dụng loa công suất lớn để hò hét, cổ vũ.

Mức độ tiếng ồn vượt quá mức quy định cho phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, giấc ngủ và sức khỏe của người dân xung quanh, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người phải đi làm sớm.

“Việc này đã kéo dài nhiều ngày nay, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Chúng tôi cũng nhiều lần liên hệ tới đường dây nóng của công an quản lý khu vực nhưng hiện tại sự việc vẫn tiếp diễn hàng ngày, không có dấu hiệu thay đổi”, một người dân bức xúc bày tỏ.

Quán bia sử dụng hệ thống âm thanh khủng, các nữ nhân viên biểu diễn trên sân khấu với trang phục hở hang.

Buổi tối ngày đầu tháng 2, trong vai thực khách đến quán, phóng viên ghi nhận thực tế The King Garden Beer (vốn là quán ăn) hoạt động không khác gì một quán bar ngoài trời. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ hệ thống âm thanh công suất lớn, hoạt động từ tối đến đêm.

Trên sân khấu, các vũ công biểu diễn trong trang phục "thiếu vải", với những động tác khiêu gợi. Một số thực khách trong tình trạng say xỉn còn lên sân khấu nhảy cùng vũ công, trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông phía dưới.

Nhận được thông tin, hình ảnh phản ánh từ hiện trường do PV Báo Điện tử VTC News cung cấp, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Công an phường Thủy Nguyên đến hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc. Khi thấy có lực lượng công an đến, quán mới dừng phát nhạc.

Sau ít phút phóng viên phản ánh tới lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Công an phường Thủy Nguyên đã đến hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc.

Hoạt động bất chấp lệnh cấm

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên cho biết, ngày 7/1, tổ công tác của phường tới kiểm tra đột xuất quán The King Garden Beer và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hoàng Hải (chủ quán) không xuất trình được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của nhân viên và chủ cơ sở, cũng như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ quán thừa nhận đã kinh doanh khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Nhiều thực khách lên sân khấu lắc lư cùng 2 nữ nhân viên như khung cảnh trong một quán bar.

Ngày 14/1, UBND phường Thủy Nguyên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán The King Garden Beer với tổng số tiền phạt gần 40 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của quán trong thời hạn 2 tháng.

Đáng nói, dù đã có quyết định xử phạt và đình chỉ 2 tháng, nhưng The King Garden Beer vẫn hoạt động nhộn nhịp. Khách ra vào tấp nập, nhạc xập xình và các vũ công vẫn biểu diễn như chưa hề có lệnh cấm.

Trong khi đó, theo đại diện UBND phường Thủy Nguyên, sau khi có quyết định xử phạt, UBND phường đã giao Công an phường, Cảnh sát khu vực bám nắm tình hình. Công an phường Thủy Nguyên cũng mời chủ cơ sở lên làm việc, nhắc nhở. UBND phường nhiều lần thành lập đoàn xuống kiểm tra và sau đó cơ sở này không mở nhạc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư.

"Quán đang trong thời gian đình chỉ hoạt động trong 2 tháng, nếu tiếp tục hoạt động chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", lãnh đạo UBND phường Thủy Nguyên nhấn mạnh.