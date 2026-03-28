'Vàng tặc' dựng lán trại khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Ngày 28/3, Công an xã Trà Tân, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ rừng để tuần tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Qua kiểm tra, họ phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Ma, thôn Ngọc Giác. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, công an không phát hiện đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lán trại. (Ảnh: C.A)

Tại hiện trường, tổ công tác đã tiêu hủy 1 lán trại dựng trái phép, đồng thời thu giữ, xử lý nhiều phương tiện, công cụ phục vụ khai thác gồm: 2 máy nổ, 1 máy dập đá, 1 máy xay, khoảng 100 mét ống dẫn nước và 50 lít dầu.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố.

Cuối năm 2025, Công an xã Quế Phước, TP Đà Nẵng cũng tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Xai Chức, thôn Mậu Long, xã Quế Phước.

Cụ thể, rạng sáng 23/12, lực lượng công an phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép, gồm: N.V.H. (SN 2002), N.Đ.D. (SN 1990, cùng trú thôn 5, xã Hoan Lào, tỉnh Quảng Trị); N.V.L. (SN 1981, trú xã Điềm Thuỷ, tỉnh Thái Nguyên); Đ.V.Q. (SN 1992, trú thôn 3, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, những người này đang sinh hoạt trong lán trại được dựng trái phép tại khu vực rừng núi hẻo lánh. Nhóm khai nhận họ vào khu vực Xai Chức để thăm dò, tăm vàng nhằm mục đích khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác lập biên bản vụ việc, tiêu hủy 1 lán trại trái phép, đồng thời thu giữ và tiêu hủy các phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gồm: 1 máy nổ, khoảng 200m dây điện, 100m ống nước, 30 lít dầu.